Tokyo Shimbun: Япония откажется от мирного соглашения с Россией из-за островов раздора

Япония откажется от заключения соглашения по мирному договору с Россией, включая проблему Курильских островов, во время визита Владимира Путина в Японию в июне. Как пишет Tokyo Shimbun, японское правительство надеялось урегулировать территориальную проблему возвратом островов Хабомаи и Шикотан, однако российская сторона не идёт на уступки, поэтому не предвидится никаких перспектив сдвинуть этот вопрос с мёртвой точки.

Правительство Японии взяло курс на то, чтобы отказаться от заключения соглашения по мирному договору с Россией во время визита президента Путина в Японию в июне. Как пишет Tokyo Shimbun, Токио вёл переговоры, с тем чтобы урегулировать территориальную проблему возвратом островов Хабомаи и Шикотан, однако российская сторона не идёт на уступки, и нет никаких перспектив сдвинуть этот вопрос с мёртвой точки.

Как продолжает издание, вместо этого возникла идея во время визита Путина в Японию заключить соглашение об отмене краткосрочных виз для посещения Сахалинской области, включая Южные Курилы, и Хоккайдо.

Премьер Японии Абэ планировал посетить Россию в мае, однако он отказался от этой идеи. В результате он вернётся к первоначальному курсу, который заключался в том, чтобы развивать экономическое сотрудничество на Дальнем Востоке и вести переговоры на основе реализации совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Ранее японская сторона планировала заключить соглашение с президентом Путиным на полях саммита G20, который пройдёт в Осаке 28 и 29 июня. Однако российская сторона опасалась того, что, если вернуть острова Японии, на них могут появиться американские войска, что соответствует японо-американскому соглашению в области безопасности, поэтому противоречия преодолеть так и не удалось.

«Объективно говоря, во время саммита G20 будет сложно заключить какое-либо соглашение по территориальной проблеме», — заявил японский высокопоставленный чиновник.