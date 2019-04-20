Tokyo Shimbun: Япония откажется от мирного соглашения с Россией из-за островов раздора
Правительство Японии взяло курс на то, чтобы отказаться от заключения соглашения по мирному договору с Россией во время визита президента Путина в Японию в июне. Как пишет Tokyo Shimbun, Токио вёл переговоры, с тем чтобы урегулировать территориальную проблему возвратом островов Хабомаи и Шикотан, однако российская сторона не идёт на уступки, и нет никаких перспектив сдвинуть этот вопрос с мёртвой точки.
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