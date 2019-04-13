Japan Times: территориальные разногласия мешают японцам сохранить исторические памятники на Курилах

В ходе раскопок на Южных Курилах эксперты японского музея Хоккайдо обнаружили немало ценных исторических объектов. Однако, как отмечает The Japan Times, сохранение памятников на четырёх островах затрудняется из-за проблемы российского суверенитета над территориями, который Токио не признаёт.

Музей Хоккайдо, расположенный в японском городе Саппоро, изучает исторические памятники и артефакты на четырёх островах Южных Курил, которые находятся под контролем Москвы и на которые претендует Токио, сообщает The Japan Times. Исследования стали возможны благодаря двустороннему соглашению, в рамках которого японцам, когда-то проживавшим на Южных Курилах, также был разрешён безвизовый въезд на эти территории.

Раскопками на островах занимался археолог и главный куратор программы Хироси Усиро, который начал свою работу ещё в 2005 году. Группа учёного обнаружила 82 исторических объекта на острове Кунашир, 15 — на Итурупе и 22 — на Шикотане. Среди находок: каменные орудия эпохи палеолита, стоянки периода Дзёмон (соответствует мезолиту и неолиту в западной периодизации. — ИноТВ), а также останки айнов, коренного населения Японских островов.

Учёные пришли к выводу, что ранние обитатели Южных Курил поддерживали контакты с теми, кто жил в восточной части острова Хоккайдо. По сути, этот регион представляет единую историко-культурную область.

«На Хоккайдо в разные периоды развивались уникальные культуры, и на четырёх островах мы можем наблюдать то, что дошло от них до наших дней», — комментирует Хироси Усиро.

Также историкам и археологам удалось обнаружить руины домов, принадлежавших японцам до выселения с островов. Некоторые здания были снесены российскими властями для строительства новой инфраструктуры или из-за того, что были слишком ветхими. Такая судьба, к примеру, ждала японское здание почты, построенное на Итурупе в 30-х годах и разрушенное в 2015-м.

Когда встаёт вопрос об охране памятников исторического наследия, делу мешают неразрешённые территориальные разногласия между Токио и Москвой, отмечает издание. Как настаивают японские власти, четыре острова были «оккупированы» советскими войсками, после того как Токио подписал документы о капитуляции в конце Второй мировой войны. Однако, коль скоро административные вопросы с памятниками сегодня следует решать по российским законам, это может создать впечатление, что японцы признают суверенитет Москвы над Южными Курилами.

«Мы обсуждали с российскими властями, можем ли мы решить вопросы по сохранению исторических объектов, отодвинув на задний план проблему суверенитета, но каких-то конкретных решений так и не нашли», — отметил Норио Таниути, ранее занимавший пост в правительстве префектуры Хоккайдо.

Как отмечает The Japan Times, несмотря на разногласия на высшем уровне, бывшие японские жители островов и проживающие сегодня на Курилах россияне сумели найти общий язык и вместе провели работу по восстановлению японских захоронений. Местные жители помогали в поиске могил, а затем японские и российские эксперты общими усилиями старались восстановить память и важные исторические объекты.