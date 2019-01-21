JT: хотя бы два острова — перед встречей с Путиным Абэ принял более реалистичную позицию

Синдзо Абэ осознал, что настаивать на возвращении сразу всех Южных Курил непродуктивно, пишет Japan Times со слов анонимных источников в японском правительстве. Поэтому премьер-министр готов согласиться на два острова, положенные Японии по советско-японской декларации, лежащей в основе мирных переговоров. Правда, вопрос суверенитета по-прежнему остаётся открытым.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ склоняется к тому, чтобы подписать мир с Россией, если Москва передаст Токио хотя бы два из четырёх островов Южных Курил, сообщает Japan Times со ссылкой на свои источники в правительстве.



По словам издания, такой подход говорит об отказе Японии от её изначальной позиции, настаивавшей на возвращении всех четырёх островов «северных территорий», которые советские войска якобы захватили после капитуляции Токио в 1945 г.



Два острова, о которых идёт речь и которые упоминаются в совместной советско-японской декларации 1956 г, ставшей основой для текущих мирных переговоров, носят имя Хабомаи и Шикотан. По условиям документа, эти территории должны были быть переданы Японии после заключения мирного соглашения.



Что касается возвращения двух других островов, Итурупа и Кунашира, на которые приходится 93% территории Южных Курил, то, как признаёт один высокопоставленный японский госслужащий, строить планы на эти территории «нереалистично».



Как напоминает Japan Times, во вторник 22 января Синдо Абэ, который рассчитывает, наконец, урегулировать давний вопрос по миру с Россией, встретится с президентом Владимиром Путиным. После того как на одной из прошлых встреч лидеры договорились вести переговоры на базе советско-японской декларации, у некоторых могло сложиться мнение, что Абэ будет добиваться передачи сначала двух островов, а потом всех остальных. Но по мнению анонимных источников издания, японский премьер-министр осознаёт, что Путин никогда не допустит потерю всех Южных Курил. По всей видимости, Абэ смирился, что попытки продавить российскую сторону и настаивать на возвращении ещё и Итурупа и Кунашира будут лишь ставить палки в переговоры и могут помешать передаче хотя бы двух малых островов.



Токио рассчитывает на заключение большого соглашения уже в июне, когда президент Путин приедет в Японию на саммит G20. Впрочем, пока неясно, как пройдёт предстоящая встреча, поскольку, хотя речь и заходила о передаче Японии Хабомаи и Шикотана, это вовсе не говорит о том, что Россия откажется от своего суверенитета над этими территориями. По крайней мере, декларация 1956 года не уточняет, кому должен быть передан суверенитет над островами. В то же время, как подчёркивает Россия, для достижения прогресса по мирным переговорам Япония должна признать результаты Второй мировой войны, в том числе и суверенитет Москвы над Южными Курилами.