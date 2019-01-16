Asahi: погоня Абэ за прогрессом по Курилам может привести Японию к «трагичной ошибке»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, очевидно, очень торопится продемонстрировать соотечественникам хоть какие-то результаты по мирным переговорам с Россией. Однако Asahi Shimbun предупреждает, что Москва может воспользоваться спешкой Токио и выбить для себя наиболее благоприятные условия, в то время как Япония совершит «трагическую ошибку, которая ещё аукнется всей стране».

Первый раунд мирных переговоров между Россией и Японией для Токио прошёл не слишком благоприятно. Японцам довольно быстро стало ясно, что по сей день жёсткая позиция России таковой и осталась, пишет Asahi Shimbun.

Во время встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно 14 января глава российского МИД Сергей Лавров потребовал, чтобы Токио признал суверенитет Москвы над Южными Курилами. Острова являются предметом территориальных противоречий между двумя странами и отчасти причиной, почему Россия и Япония до сих пор так и не подписали официального мира после окончания Второй мировой войны.

Как отмечает издание, на последних переговорах с японской стороной Лавров даже выразил недовольство, что Токио именует четыре острова Южных Курил «северными территориями». «Воцарившаяся во время встречи атмосфера не слишком способствовала поиску компромисса и нормализации отношений».

Премьер-министр Японии не раз повторял, что вместе с президентом Владимиром Путиным он намерен раз и навсегда решить территориальный вопрос. Однако очевидные пыл и настойчивость Токио могут лишь навредить, подталкивая Москву вести себя менее сговорчиво, считает издание. В ближайшее время состоится встреча Абэ и Путина, и Asahi Shimbun надеется, что в погоне за результатами премьер-министр не забудет о главной цели этих переговоров, обеспечении мира и стабильности в регионе.

Газета напоминает, что после ноябрьской встречи Путина и Абэ, на которой лидеры условились вести переговоры на базе совместной советско-японской декларации 1956 года, министр Коно отказался озвучивать журналистам официальную позицию Токио по Курилам. И кто-то мог бы расценить это как признак того, что Япония больше не претендует на все четыре острова Южных Курил. В конце концов, в упомянутой декларации речь идёт о возможной передаче лишь двух островов, Хабомаи и Шикотана.

С другой стороны, в дипломатии стороны нередко предпочитают не раскрывать свои карты заранее. Однако важные территориальные вопросы всё-таки не должны решаться без ведома общественности — власти должны объясниться перед народом, потому что эта тема касается всех. На протяжении нескольких десятков лет Япония считала себя вправе требовать возвращения всех четырёх островов, и теперь потенциальный отказ от этой позиции пойдёт вразрез с проводимой до этого линией.

Впрочем, как напоминает газета, в 50-е годы в какой-то момент японцы были готовы подписать соглашение с СССР и на два острова, однако под давлением американцев, пригрозивших оставить себе Окинаву, Токио отказался от компромисса с Москвой и был вынужден вернуться к более жёсткой позиции. Сегодня в переговорах с Россией Япония должна признать и эту страницу в истории холодной войны. Токио предстоит проявить истинную мудрость, чтобы преодолеть диаметрально противоположные точки зрения двух сторон по поводу полученных по итогам войны или же «оккупированных» после капитуляции японцев Курил и всё-таки заключить долгожданный мир.

Asahi Shimbun подчёркивает, что пример с «аннексией» Крыма свидетельствует о готовности России защитить своих граждан вне зависимости от государственных границ. А поскольку на Южных Курилах сегодня проживают россияне, любые соглашения касательно постоянных границ нужно прописывать очень чётко.

Некоторые источники сообщали, что Абэ пообещал Путину не допустить размещения американского контингента на «северных территориях», если Япония всё-таки получит острова. Asahi Shimbun считает подобные обещания слишком скоропалительными, ведь вопросы государственной обороны — это личное дело каждой страны.

Да, с Дональдом Трампом в США и военным усилением Китая мир вокруг Японии нестабилен, и необходимость улучшения отношений с Россией не ставится под сомнение. Но заключённый вслепую компромисс с Москвой может заставить мировую общественность подумать, что Токио поддерживает «аннексию» Крыма, отмечает газета. Кроме того, если Абэ будет спешить, Россия может этим воспользоваться, выбив для себя наиболее выгодные условия, и это войдёт в историю не как большое достижение, а как «трагичная ошибка, которая ещё наверняка аукнется целой стране».