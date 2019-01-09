Командующий ВС США в Японии: планов размещать контингент на Курилах пока нет

США не собираются размещать свои войска на Южных Курилах, даже если Москва вернёт Токио четыре острова, заверил командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес.

Как сообщает Mainichi Shimbun, на пресс-конференции в Токио Мартинес заявил: «На данный момент планов по размещению контингента на этих островах нет».

Также генерал выразил надежду на «конструктивные итоги» предстоящей встречи между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным. Мартинес надеется, что «они сумеют найти способ урегулировать давнюю проблему».

Издание напоминает, что Москва уже говорила о своих опасениях относительно возможного размещения американских сил на Южных Курилах, в случае если они будут переданы Японии.