Командующий ВС США в Японии: планов размещать контингент на Курилах пока нет

В случае если Москва вернёт Токио Южные Курилы, на данный момент Америка не планирует размещать на островах свои вооружённые силы, заявил командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес. Также он выразил надежду на «конструктивные итоги» предстоящей встречи между Синдзо Абэ и Владимиром Путиным.
США не собираются размещать свои войска на Южных Курилах, даже если Москва вернёт Токио четыре острова, заверил командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес.
Как сообщает Mainichi Shimbun, на пресс-конференции в Токио Мартинес заявил: «На данный момент планов по размещению контингента на этих островах нет».
Также генерал выразил надежду на «конструктивные итоги» предстоящей встречи между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным. Мартинес надеется, что «они сумеют найти способ урегулировать давнюю проблему».
Издание напоминает, что Москва уже говорила о своих опасениях относительно возможного размещения американских сил на Южных Курилах, в случае если они будут переданы Японии.
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