CNN: российский Дальний Восток открывается для туристов

Российский Дальний Восток, в том числе Сахалин, отрывается для туристов, пишет CNN.

Несмотря на все прелести малолюдности этого российского острова, он, возможно, вот-вот станет более оживлённым местом, говорится в статье. И для этого даже не придётся ждать постройки моста, соединяющего Сахалин с континентальной частью России, или же — что менее вероятно — постройки тоннеля до острова Хоккайдо.

Граждане 18 стран — в большинстве случаев Азии и Ближнего Востока — уже могут получить электронную визу и приехать по ней в дальневосточные регионы России. Хотя эта схема пока ограничена по своим масштабам, но появлялись сообщения о том, что в скором времени в эту программу будут добавлены новые государства.

Туристы, прибывающие в аэропорты Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Хабаровска, Анадыря и Южно-Сахалинска смогут получить электронную визу бесплатно и сразу по прибытии и избавить себя от более длительных и затратных стандартных процедур получения визы.

При этом, как отмечает CNN, запросить упрощённую визу необходимо не позднее чем за 4 дня до даты прибытия.