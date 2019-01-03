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CNN: российский Дальний Восток открывается для туристов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Российские дальневосточные регионы в скором времени вполне могут стать более оживлённым местом, пишет CNN. Произойти этом может благодаря уже начавшей работать системе электронных виз.
CNN: российский Дальний Восток открывается для туристов
Reuters
Российский Дальний Восток, в том числе Сахалин, отрывается для туристов, пишет CNN.
 
Несмотря на все прелести малолюдности этого российского острова, он, возможно, вот-вот станет более оживлённым местом, говорится в статье. И для этого даже не придётся ждать постройки моста, соединяющего Сахалин с континентальной частью России, или же — что менее вероятно — постройки тоннеля до острова Хоккайдо.
 
Граждане 18 стран — в большинстве случаев Азии и Ближнего Востока — уже могут получить электронную визу и приехать по ней в дальневосточные регионы России. Хотя эта схема пока ограничена по своим масштабам, но появлялись сообщения о том, что в скором времени в эту программу будут добавлены новые государства.
 
Туристы, прибывающие в аэропорты Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Хабаровска, Анадыря и Южно-Сахалинска смогут получить электронную визу бесплатно и сразу по прибытии и избавить себя от более длительных и затратных стандартных процедур получения визы.
 
При этом, как отмечает CNN, запросить упрощённую визу необходимо не позднее чем за 4 дня до даты прибытия.
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источник
CNN США Северная Америка
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