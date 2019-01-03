CNN: российский Дальний Восток открывается для туристов

07:32
Опрос: каждый четвёртый россиянин намерен принять участие в крещенских купаниях
Согласно данным опроса, проведённого в рамках интернет-проекта «Батюшка онлайн», 26% россиян намерены принять участие в крещенских купаниях. Об этом RT сообщила основатель проекта Надежда Земскова.
07:28
Роман Ерёменко заключил контракт с «Ростовом»
Бывший полузащитник «Рубина», ЦСКА и «Спартака» 31-летний Роман Ерёменко подписал контракт с «Ростовом» сроком на 2,5 года.
07:21
При стрельбе около церкви в Техасе погибла женщина
При стрельбе у церкви в американском штате Техас погибла женщина, ещё один человек получил ранения.
07:07
Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Индиану» в матче НБА
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Индиану Пейсерс».
07:06
Сообщение с Норильском ограничено из-за плохой погоды
Власти Норильска ограничили сообщение с городом из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе сильной метели.
06:49
Посол ответил на заявление США о сотрудничестве России и КНДР в сфере ПРО
Заявления Пентагона о предполагаемых поставках КНДР российских технологий ПРО надуманны и беспочвенны, они служат для оправдания дестабилизирующей политики по международной безопасности. Об этом заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
06:32
Число жертв взрыва в школе в Боготе достигло 11
Число жертв взрыва автомобиля на территории кадетской школы в Боготе увеличилось до 11.
06:17
Коэн заявил, что занимался фальсификацией опросов по указанию Трампа
Бывший адвокат президента США Майкл Коэн заявил, что занимался фальсификацией опросов «по указанию Дональда Трампа». Об этом юрист написал в Twitter.
06:02
Пентагон отрицает вступление США в гонку вооружений
Новая стратегия развития системы ПРО США не должна рассматриваться как вступление американской стороны в гонку вооружений, заявил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд.
05:47
В Москве 18 января ожидается до +2 °С
В Москве в пятницу, 18 января, ожидается до +2 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
05:32
Российские военные доставили гумпомощь в посёлок под Манбиджем
Российские военные доставили в сирийский населённый пункт Варида в районе Манбиджа новую партию гуманитарной помощи.
05:16
На МКС обнаружено более 100 видов микроорганизмов
В пробах, привезённых с Международной космической станции, обнаружено более 100 видов микроорганизмов, в том числе бактерий и грибов.
04:57
Учёные рассказали об угрозе столкновения Земли с астероидом в 2068 году
Астероид Апофис может упасть на Землю в 2068 году, рассказали на кафедре небесной механики Петербургского государственного университета.
04:41
Полиция усилила патрулирование Бурейского водохранилища из-за оползня
Полиция усилила патрулирование водохранилища в Бурейском районе Приамурья, где введён режим ЧС из-за сошедшего оползня.
04:21
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело Японское аэрокосмическое агентство JAXA.
04:06
Франция сохранит военное присутствие в Сирии и Ираке в 2019 году
Французский президент Эммаунуэль Макрон во время посещения военной базы в Тулузе заявил, что Франция сохранит военное присутствие в Сирии и Ираке в 2019 году.
03:49
В СБУ рассказали, что журналистка Бойко арестована на 60 суток
Украинский суд арестовал выдворенную из России журналистку Елену Бойко на 60 суток. Об этом сообщили в управлении СБУ по Львовской области.
03:34
Представитель КНДР прибыл в Вашингтон
Представитель КНДР, зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, прибыл в Вашингтон для переговоров с госсекретарём Майком Помпео по вопросу второго саммита между северокорейской и американской сторонами.
03:19
Макрон пообещал прыгнуть с парашютом
Французский лидер Эммануэль Макрон во время визита на военную базу в Тулузе пообещал десантникам, что совершит прыжок с парашютом.
03:02
Россия оказалась в лидерах по числу новых стадионов в Европе
Россия заняла четвёртое место в Европе по количеству реконструированных, перестроенных или возведённых с нуля футбольных стадионов за последние пять лет.
02:45
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 23 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
02:29
Белый дом отменил визит делегации США на форум в Давосе
Белый дом отменил визит делегации США на Всемирный экономический форум в Давосе в связи с шатдауном.
02:12
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
01:50
В коалиции США заявили об уничтожении командного пункта ИГ в Сирии
Международная коалиция во главе с США сообщила об уничтожении командного пункта «Исламского государства»* в мечети на востоке Сирии.
01:34
Трамп отменил зарубежную командировку Пелоси из-за шатдауна
Президент США Дональд Трамп отменил визиты спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Брюссель, Египет и Афганистан в связи с приостановкой работы правительства страны.
01:16
WSJ: США рассматривают возможность отмены пошлин на китайские товары
В администрации США обсуждается возможность отмены пошлин на импорт китайской продукции, чтобы дать КНР стимул пойти на уступки в торговых отношениях с американской стороной.
01:00
В Манбидже ликвидирован террорист со взрывным устройством
Военные в сирийском Манбидже ликвидировали террориста со взрывным устройством, который попытался бежать при задержании.
00:47
На Украине в 2018 году запретили к показу 139 фильмов и сериалов
На Украине в 2018 году запретили к показу 139 фильмов и сериалов, заявил председатель украинского государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.
00:31
Источник: главы МИД ЕС обсудят меры противодействия «дезинформации»
Главы МИД государств Евросоюза в ходе встречи 21 января в Брюсселе рассмотрят детали реализации плана противодействия «дезинформации» и иностранному вмешательству, который был предложен Еврокомиссией.
00:16
В ДТП под Тулой погиб сотрудник полиции
Сотрудник полиции погиб, ещё шесть человек пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Киреевском районе Тульской области. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по региону.
00:00
Россия проиграла Франции в матче ЧМ по гандболу
Сборная России проиграла Франции в матче чемпионата мира по гандболу, который проходит в Германии и Дании.
23:54
«Химки» проиграли «Олимпиакосу» в матче баскетбольной Евролиги
Баскетбольный клуб «Химки» проиграл греческому «Олимпиакосу» в матче Евролиги.
23:50
Саудовская Аравия намерена инвестировать в нефтехимическую отрасль в России
Саудовская Аравия заявила о намерении инвестировать в нефтехимическое производство в России. Об этом в интервью телеканалу Al Ekhbariya заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халид аль-Фалих.
23:47
Медведева уклонилась от поцелуя фаната
Российская фигуристка Евгения Медведева не дала себя поцеловать одному из болельщиков во время автограф-сессии.
23:35
В Москве в ДТП с трамваем пострадали два человека
В Москве произошло столкновение трамвая и легкового автомобиля, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции МВД по столице.
23:23
На Украине заявили об усилении охраны границы с Россией
В Государственной пограничной службе Украины сообщили об усилении охраны границы с Россией. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.
23:20
СМИ: Минэкономразвития подготовило законопроект, упрощающий процедуру оформления договоров
Заключение сделок с недвижимостью в России могут массово перевести в режим онлайн, сообщает газета «Известия».
23:19
В Забайкальском крае обвиняемым в организации подпольных казино грозит до 20 лет лишения свободы
В Забайкальском крае перед судом предстанут 27 человек, обвиняемых в организации сети подпольных игорных заведений, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт регионального управления СК России.
23:18
На ограду Александровской колонны в Петербурге вернули двуглавого орла после реставрации
На ограду Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге вернули двуглавого орла, сообщает kp.ru.
23:16
Эксперт прокомментировал сообщения французских СМИ о торговом балансе России
Доцент Кафедры экономической безопасности РАНХиГС, кандидат экономических наук Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения французских СМИ о торговом балансе России.
23:15
Бывшую льняную мануфактуру в Ярославской области признали памятником архитектуры
Бывшую льняную мануфактуру «Рольма» в Ростове включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, сообщает kp.ru.
23:14
В Кемеровской области водителя автобуса временно лишили прав после инцидента с ребёнком
В Кемеровской области водителя маршрутного автобуса временно лишили прав после резонансного инцидента с ребёнком, сообщает ВашГород.ру.
23:11
В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о курсе Украины в ЕС и НАТО
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что страна придерживается верного курса на пути к членству в ЕС и НАТО.
23:09
Президент «Леванте» заявил, что клуб подаст жалобу на «Барселону»
Президент «Леванте» Кико Каталан подтвердил, что клуб собирается подать жалобу в Федерацию футбола Испании по поводу нарушения каталонцами регламента в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании.
23:09
Около 130 тысяч человек приветствовали Путина в Белграде
Около 130 тыс. человек собрались в Белграде, чтобы приветствовать президента России Владимира Путина перед храмом Святого Саввы.
22:54
СК возбудил дело из-за гибели человека при взрыве газа в Мурманской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели человека в Мурманской области в результате взрыва газового баллона. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
22:46
«Металлург» одолел рижское «Динамо» в матче КХЛ
Магнитогорский «Металлург» одолел рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:45
Международные резервы России выросли за неделю на $4,1 млрд
Международные резервы России увеличились за неделю на $4,1 млрд. На 11 января они достигли $472,6 млрд (против $468,5 млрд на 4 января). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Центробанка.
22:34
СКА выиграл у «Динамо» в матче КХЛ
Питерский СКА на домашнем льду выиграл у московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:30
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в типографии в Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в типографском комплексе на Ленинском проспекте. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по городу.