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Evening Standard: Украина попала в список самых опасных для туристов стран

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Эксперты из крупнейшей международной туристической компании составили мировую карту путешествий. International SOS расставил страны от самых безопасных для туристов до тех, куда поездка будет сопряжена с максимальным риском. В последнюю группу наряду с Афганистаном, Ираком, Нигерией и Сомали попала Украина.
Evening Standard: Украина попала в список самых опасных для туристов стран
Reuters

Эксперты из крупнейшей международной туристической компании International SOS составили мировую карту для путешествий на 2019 год. Как пишет Evening Standard, там указаны риски для каждой страны мира, и они ранжируются от незначительных до крайне серьёзных.

Такие страны как Норвегия, Исландия, Финляндия, Гренландия и Люксембург признаны самыми безопасными для посещения. А вот среди наиболее опасных наряду с Ливией, Центрально-Африканской республикой, Египтом, Сомали, Сектором Газа, Южным Суданом, Нигерией, Йеменом, Афганистаном, Мали, Ираком и Сирией значится также Украина.

При этом большую часть Европы, Австралию и Северную Америку признали регионами с низкими рисками для туристов. В эту же категорию внесли Китай, Японию, Южную Корею, Оман, Иран, Узбекистан, Ботсвану, Эквадор и Парагвай. Более рисковыми стали некоторые районы Мексики, Индии и Ближнего Востока, а также Венесуэла и Центральная Африка.

Среди факторов, которые эксперты принимали во внимание, уровень политического насилия и общественных беспорядков, транспортная инфраструктура, эффективность работы экстренных служб и органов охраны правопорядка, частые природные катастрофы и состояние трудовых отношений, пишет Evening Standard.

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источник
Evening Standard Великобритания Европа
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