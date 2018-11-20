Radio Canada: «Патриотизм на тарелке» — как Россия извлекла выгоду из западных санкций

Эмбарго на ввоз европейских продуктов в Россию оказалось «настоящим благословением» для сельскохозяйственной отрасли страны, пишет Radio Canada. По свидетельству российских фермеров и рестораторов, американские санкции в отношении Москвы подтолкнули российские власти к тому, чтобы «вдохнуть новую жизнь» в развитие отечественного продовольственного сектора, который отныне «закрыт» для иностранцев навсегда.

Когда в 2014 году россиянка Анна Остапова переехала с мужем в деревню, имея в своём распоряжении двух коз и нескольких клиентов, покупавших у неё творог и йогурт, профессия фермера ещё считалась в России рискованной и необычной для амбициозной молодой пары, отмечает Radio Canada.

Однако случившееся вскоре присоединение Крыма повлекло за собой экономические санкции со стороны Европейского союза, ответом на которые стало введение Кремлём эмбарго на европейские продовольственные товары. Как отмечает радиостанция, эта мера стала «настоящим благословением» для российской сельскохозяйственной отрасли: «американские санкции, наконец, подтолкнули правительство к тому, чтобы вдохнуть новую жизнь в эту отрасль».

«Правительство начало предоставлять нам субсидии, предлагать нам множество льгот, например, поставлять нам зерно и инвентарь для содержания (животных — ИноТВ)», — рассказывает Анна.

«Четыре года и 600 голов скота спустя» ферма Анны Остаповой насчитывает 30 сотрудников и поставляет говядину и изысканные сыры ресторанам по всей России.

По словам издания, благодаря «политике импортозамещения», в 2018 году Россия уже не зависит от внешних поставщиков в деле удовлетворения собственных продовольственных потребностей — в частности, в домашней птице, свинине и сырах.

Однако, как признаётся шеф-повар петербургского ресторана «Блок», закупающего сегодня продукцию у частных производителей, вроде фермы Остаповых, Евгений Мещеряков, в 2014 году ему не верилось, что заведение сможет пережить санкции и введённое эмбарго. «Идея о том, чтобы работать без иностранного мяса, без французских и итальянских сыров вызвала всеобщую панику, — рассказывает Мещеряков. — Потом мы поломали голову и смогли развернуться в сторону российской продовольственной промышленности».

Сегодня вся концепция ресторана держится на идее «Made in Russia», а продукты российского производства не вызывают у шеф-повара ничего, кроме восхищения. По его словам, санкции в отношении России принесли большую пользу кулинарной отрасли во всех крупных городах России.

«Мы присутствуем при рождении русской гастрономии», — уверяет Мещеряков, добавляя, что происходящее можно назвать «патриотизмом в тарелке». По словам шеф-повара, даже если бы эмбраго было снято завтра, он не изменил бы в своём меню ни одной позиции.

По признанию французского экономиста и предпринимателя Александра Стефанеско, живущего в Москве уже более 10 лет, после введения эмбарго его компания наняла иностранных специалистов, занявшихся производством сыров и молочных продуктов в России. «Эти люди сейчас производят свои товары в России для отрасли, в которую иностранные предприятия не вернутся никогда. Этот рынок потерян навсегда», — считает экономист.

Кроме того, как сообщает Radio Canada, представители российского среднего класса всё чаще находят в поездках по России выгодную альтернативу зарубежным поездкам. По словам Елены Маньенян, которая вместе сыном содержит гостиницу в Плёсе, «многие не могут больше ездить в Европу или США с той же лёгкостью, как раньше, поэтому они приезжают к нам». Посетителями гостиницы оказались, к примеру, Руслан и его жена, больше года ожидающие визы в США и сотрудник московского банка Максим. Последний признался, что западные санкции «изолировали» российский банковский сектор. Тем не менее большинство россиян, по его словам, считают, что антироссийские ограничительные меры пошли на пользу экономике страны в целом.

По мнению Александра Стефанеско, прямое воздействие санкций на население России было крайне ограниченным. «Несмотря ни на что, государственными финансами управляют очень хорошо. То есть, если идея была в том, что «мы введём санкции, россияне будут страдать и выйдут на улицы», то из этого ничего не вышло», — замечает эксперт.

Как напоминает издание, в ближайшие дни конгресс США должен одобрить введение «новой волны» санкций против России. Тем не менее, даже американская газета Wall Street Journal признаёт, что Россия готова противостоять ей, по большей части, благодаря усилиям, предпринимаемым Центральным банком для снижения зависимости российской экономики от доллара.

«Лично я считаю, что санкции — оружие Америки в современном мире, но постепенно этот инструмент, позволяющий США занимать доминирующее положение, начинает ослабевать», — заключает Стефанеско.