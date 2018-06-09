TF1: когда эмбарго снимут, Россия уже будет всё производить самостоятельно

Россия завозит коров французской породы монбельярд, использует французские машины и технологии, консультируется у французских специалистов и в итоге производит аналоги европейских сыров и молока. Как отмечает журналист TF1, однажды эмбарго на поставку в Россию продовольственных товаров из Европы снимут, но россияне к тому времени уже научатся их производить самостоятельно на своей территории.

Через шесть дней миллионы зрителей будут смотреть на нашем телеканале открытие чемпионата мира по футболу, а Россия станет центром всей планеты. Эту страну мы знаем скорее плохо, чем хорошо. Так что за эти выходные мы постараемся рассказать вам о ней.



Итак, как вы знаете, из-за кризиса на Украине Россия больше не может импортировать сельскохозяйственную продукцию из Европы. Это касается нашего молока и наших сыров. И поэтому Россия решила производить французские продукты прямо на своей территории. Посмотреть на это отправился Пьер Гранж. Наша рубрика «Сделано во Франции».



Это длится уже больше трёх лет, так что россияне привыкли. На полках магазинов больше нет никаких продуктов из Европейского союза. Французское масло, которое раньше массово импортировали, или сыры — всё попало под эмбарго.



ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Я не видела тут французский сыр. Но у меня дочь живёт в Париже, так что иногда она мне присылает.



На его месте появились новые марки — российские.



ПОКУПАТЕЛЬ: Это хорошая моцарелла, вкусная и произведена в России.



Так и есть. Нужно отправиться на расстояние 600 километров к югу от Москвы, чтобы узнать, как России удалось так быстро восполнить недостаток импорта. Огромные стойла выросли, как грибы.



ПЬЕР ГРАНЖ, корреспондент: Мы находимся на огромной ферме, построенной два года назад. Здесь пять тысяч коров, и большинство из них породы монбельярд, они приехали из Франции.



Можно представить, что с ними было ещё несколько лет назад. Они паслись на маленьких фермах Франш-Конте. После долгого путешествия в фургонах они прибыли сюда. Это больше трёх тысяч километров. Россия выбрала этих монбельярдских коров, потому что они дают очень жирное молоко, идеальное для производства сыра.



АЛЕКСАНДР ОРЕХОВ, заместитель директора фермы: Когда зимой на улице -35 градусов, мы полностью закрываем здания, и тепла от коров достаточно, чтобы сохранять плюсовую температуру воздуха.



Очевидно, они акклиматизировались. Доказательство тому — они стали размножаться. В этом ангаре все коровы стельные. Их осеменяли здесь от быков породы монбельярд. Всех работников обучали французы. С востока Франции постоянно приезжают специалисты, чтобы проверить, что воспроизводство проходит хорошо.



РАБОТНИЦА ФЕРМЫ: Они себя чувствуют хорошо, и когда становится слишком жарко, мы включаем вентиляторы.



Треть всех инвестиций предоставило российское правительство. Теперь тут, насколько хватает глаз, раскинулись поля с люцерной. Только на этой ферме съедается 30 тонн в день. И в часе езды отсюда находится молокозавод, где мы снова видим французские технологии — линия розлива в бутылки, которую произвели во Франции.



АЛЕКСАНДР МИТРОХИН, директор производства: По поводу всех проблем, связанных с обслуживанием, мы обращаемся к французам, потому что они обладают всей информацией. И инженеры постоянно приезжают сюда, чтобы обучать персонал.



Из этого молока монбельярдских коров предприятие научилось создавать сыр. И директор завода с гордостью показывает нам свой последний трофей.



АНАТОЛИЙ ЛОСЕВ, генеральный директор «Молвест»: Это награда за лучший проект по импортозамещению. И сейчас мы планируем поставку французских овец, потому что они производят много молока хорошего качества. Мы планируем производить сыр с голубой плесенью.



Таким образом, компания будет производить аналог рокфора, но также хочет заняться и сыром конте. Однажды эмбарго на европейскую продукцию снимут, но Россия к тому дню всё уже будет производить на своей территории.



Дата выхода в эфир 08 июня 2018 года.