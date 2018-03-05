NBC: эмбарго Путина вернуло России «утраченное искусство» производства сыра

Введённое Владимиром Путиным продуктовое эмбарго вернуло «утраченное искусство» производства сыра в России, и теперь он пользуется безумным спросом. NBC побеседовал с российскими сыроварами и выяснил, какую роль в этом успехе сыграл президент России и как скоро на прилавках магазинов можно ожидать русский пармезан.

Олег Сирота с гордостью держит головку российского сыра с гравировкой «Путин» на корке. «Это наш лучший кусок сыра. Это сыр для Владимира Путина, исключительно для него», — говорит Олег Сирота.

Как отмечает NBC, бородатый сыровар не всегда был сторонником президента России, но он планирует голосовать за него на выборах 18 марта. Он отдаёт должное Путину, поскольку именно Путин помог ему реализовать свои мечты.

Президент России ввёл запрет на поставку европейских молочных продуктов в Россию в ответ на санкции, которые были наложены на страну за присоединение Крымского полуострова в 2014 году. Это создало рынок высококачественного сыра в стране, где французская, итальянская или швейцарская продукция была повсюду.

Заметив пустующую нишу на рынке и убедившись в том, что сыр натурального созревания из России «станет хитом», Сирота бросил работу программиста и вложил $300 тыс. в свой проект, сообщает NBC.

«Я продал свою квартиру, машину и бизнес, а также взял деньги в долг», — отметил сыровар.

«Рискованное предприятие» окупилось. Сирота теперь владеет стойлом c дойными коровами, которое находится всего в нескольких шагах по заснеженной дороге от производственного цеха. Однако он покупает дополнительное молоко, потому что спрос на его сыр слишком высок.

Его сыроварня, насчитывающая 11 сотрудников, работает в режиме 24/7. В настоящее время он производит около 360 кг сыра в день и планирует увеличить производство почти до двух тонн к концу года, отмечает NBC.

Сирота говорит, что его бизнес сейчас приносит несколько тысяч долларов прибыли в месяц. Его сыр настолько востребован, что некоторые клиенты готовы заплатить на сотню долларов больше, чтобы заранее зарезервировать головку сыра.

«Теперь ясно, почему я так люблю Путина?» — спрашивает он, широко улыбаясь.

Руководитель производства Сергей Недорезов научился сыроварению в Германии и четыре года назад вернулся в Россию, чтобы присоединиться к проекту Сироты. «Это наше золото», — говорит Недорезов, наблюдая за тем, как ещё одна бочка творога прессуется в кольца.

По словам Недорезова, около 100 лет назад русские знали, как сделать сыр достаточно хорошим для экспорта в Европу, но искусство было утрачено во время потрясений двух мировых войн и советской эпохи. На протяжении десятилетий Россия установила массовое производство сыра, в основном мягких сыров, а домашние сыры ввозились из-за границы.

Теперь, как утверждает NBC, Сирота находится всего в нескольких шагах от дегустации своего, первого в России пармезана, который уже более года созревает на стеллажах. Сирота надеется, что сыр удастся попробовать через полгода.

Всё, что ему нужно, — это «контрсанкции, остающиеся в силе», признаётся предприниматель.

«Я так благодарен ему, я так его люблю сейчас, я проголосую за него», — подытожил сыровар. — Над нашей страной навис щит санкций и контрсанкций, мы развиваемся и растём под этим щитом».

По словам председателя правления Национального союза производителей молока Андрея Даниленко, многие российские фермеры, «вероятно, поддержат Путина» на избирательном участке.

«За последние десять лет фермеры увидели результаты увеличения государственной поддержки сельскохозяйственного сектора, а Путин сыграл личную, значительную роль, — отметил Даниленко. — Сегодня фермеры определяют его как человека, который значительно улучшил качество их жизни и их возможности, поэтому сельскохозяйственный сектор — это определённо успех президента Путина».

Как сообшает NBC, родившийся в Калифорнии Даниленко переехал в Россию, на родину своих родителей, в начале 1990-х годов после распада Советского Союза и начинал здесь как мелкий фермер. Будучи председателем правления Национального союза производителей молока, он также владеет долей крупной сельскохозяйственной компании.

«Санкции, в сущности, побудили нас уделять куда большее внимание нашему собственному домашнему производству и — самое главное — проводить тщательный анализ эффективности», — заявил Даниленко, добавив, что сельское хозяйство и производство продуктов питания относятся к числу наиболее быстрорастущих секторов страны. Россия когда-то была крупнейшим импортёром зерна в мире, а теперь стала рекордным экспортёром.

Как сообщает NBC, сыровар Олег Сирота тоже надеется однажды отправлять на экспорт свою продукцию. «Я горжусь тем, что я — русский фермер, — заявил он. — Дело не в деньгах. Я сделал это, потому что у меня была мечта о русском сыре, русском пармезане, что мы будем делать этот сыр, — и мы его сейчас делаем».