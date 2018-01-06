Politico: ЕС выставит России счёт за «политически мотивированное» эмбарго

Брюссель усиливает давление на Россию в «битве зеркальных санкций», пишет Politico. Теперь, как отмечает издание, Евросоюз намерен взыскивать с России €1,4 млрд в год за незаконный запрет ввоза свинины из Европы, который был введён Россией в 2014 году.
Брюссель усиливает давление на Россию в «битве зеркальных санкций», пишет Politico. Евросоюз намерен взыскивать с России €1,4 млрд в год, объясняя это тем, что Кремль в 2014 году незаконно ввёл запрет на ввоз свинины из Европы.
Источники, знакомые с вопросом, утверждают, что дело о компенсации по требованию Европейской комиссии на этой неделе получило новое развитие: ВТО направила требование в арбитражный суд. Один из представителей Евросоюза объяснил, что этот арбитражный процесс решит, справедливо ли требование ЕС. Затем, в случае положительного решения, суд определит возможность применения данной меры в отношении Москвы.
В 2016 году, как утверждает издание, ВТО постановила, что Россия ввела неправомерный запрет на ввоз свинины, из-за чего датские, немецкие и голландские фермеры испытали «тяжёлый удар».
Компенсация в размере €1,4 млрд, которую требует Евросоюз, равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Кроме того, эта сумма ежегодно будет повышаться на 15%.
Как отмечает издание, Евросоюз намерен собрать необходимую сумму с дополнительного тарифа, который будет взиматься при ввозе российских продуктов в ЕС.
Меры, которые ЕС продолжает принимать против России, свидетельствуют о том, что Брюссель начинает оспаривать законность политически мотивированных продуктовых санкций против ЕС, считает Politico.
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