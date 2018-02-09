Euronews: нет сыра — купи козу! Уральские предприниматели решили проблему санкций

Санкционная война оставила российских потребителей без любимых многими французских сыров. Однако уральские предприниматели решили проблему, привезя из Франции целое стадо дойных альпийских коз. И теперь под Екатеринбургом производят свой «российский камамбер», передаёт Euronews.
Введение Евросоюзом санкций против России благотворно сказалось на развитии сельского российского хозяйства, отмечают оптимистично настроенные аналитики. После того как из магазинов пропали импортные молочные продукты — такие как, например, французские сыры, уральские предприниматели решили восполнить этот гастрономический пробел и наладить своё производство.
Они закупили во Франции породистых коз и приступили к изготовлению традиционных французских сыров.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: У нас появилась возможность. То есть, с полок пропал тот или иной вид товара — и пошло импортозамещение. И конечно, именно на этой волне мы получили как бы возможность произвести этот сыр, ну и самое главное, продать.
Началось всё в ноябре 2016 года, когда из Франции в Екатеринбург прибыло около тысячи дойных альпийских коз. Они были куплены Уральской горнодобывающей и металлургической компанией, которая решила производить свой «российский камамбер».
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