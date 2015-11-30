TF1: Renault-Nissan вдохнула вторую жизнь в гиганта российского автомобилестроения Группе Renaul-Nissan вполне удалось преобразовать устаревший завод Lada в Тольятти в предприятие мирового уровня, считает корреспондент французского телеканала TF1. Посетив завод по производству автомобилей, он отметил, что при этом стратегию новых владельцев завода можно назвать низкозатратной, благодаря невысокой стоимости российской рабочей силы. 16 января 2018 TF1

Журналисты TF1 попытались разгадать секрет успеха «Снежного шоу» Славы Полунина «Снежное шоу» Славы Полунина идёт уже четверть века, и этот добрый клоун каждый раз вызывает сильные эмоции у зрителей, которые к концу спектакля аплодируют ему стоя, сообщает TF1. Корреспонденты телеканала посетили «Снежное шоу» в Париже и попытались понять, в чём секрет Славы Полунина и его спектакля. 6 января 2018 TF1

TF1: советские трудовые лагеря обретают в России «вторую жизнь» На Соловецких островах, где родилась советская лагерная система, до сих пор многое напоминает об ужасах прошлого, говорится в сюжете канала TF1. Тем не менее, как подчёркивает корреспондент канала, жизнь идёт вперёд — в местный монастырь вернулись монахи, люди обживают бывшие бараки, а многочисленные туристы прибывают на архипелаг насладиться тишиной. 9 ноября 2017 TF1

TF1: Путин не опасен для Франции — он прагматик, способный на компромиссы Парижу не следует опасаться Владимира Путина, поскольку он — «прагматик, способный идти на компромиссы», полагает корреспондент французского канала TF1 Патрисия Алемоньер. Вместе с тем, как полагает журналист, стабильность в мире будет зависеть от того, смогут ли договориться Путин и избранный президент США Дональд Трамп. 2 января 2017 TF1

Саркози: Мы нуждаемся в русских для защиты от ИГ В интервью TF1 лидер партии «Республиканцы» и бывший президент Франции Николя Саркози подверг острой критике действия французского правительства после теракта в Ницце. По его мнению, Франсуа Олланду нужно незамедлительно связаться с Владимиром Путиным и создать единую коалицию в Сирии, чтобы уничтожить ИГ. Кроме того, необходимо побудить союзников Франции на Ближнем Востоке начать масштабную наземную операцию, поскольку французские солдаты не могут сражаться в таких условиях. 18 июля 2016 TF1

TF1: Даже теракт в Ницце не подвигнул США и Россию к сотрудничеству Хотя главы МИД России и США объединились, чтобы выразить соболезнования Франции по случаю теракта в Ницце, они так и не пришли к согласию относительно расширенного сотрудничества в Сирии, сообщает TF1. Джон Керри прибыл в Москву с конкретным предложением по координации воздушных рейдов против джихадистов ИГ, но Владимиру Путину оно не пришлось по душе, несмотря на заверения о необходимости «объединить силы всего цивилизованного человечества». 17 июля 2016 TF1

TF1: На прямую линию к Олланду пришли четверо, а к Путину – миллионы Журналисты канала TF1 сравнили «Прямую линию» Владимира Путина с аналогичной передачей, которую в тот же день провел на французском телевидении президент Франции Франсуа Олланд. Они отметили, что российский лидер чувствовал себя на публике очень уверенно – несмотря на то что вопросы ему задавали все россияне, а не четыре «человека с улицы», как в случае с Олландом. 15 апреля 2016 TF1

TF1: Побыть Путиным на Масленицу стало писком моды во Франции Каждый год на Масленицу французы выбирают себе карнавальные костюмы в зависимости от модных тенденций, сообщает TF1. В этом году наибольшей популярностью пользуется главный антагонист фантастической саги «Звездные войны» Дарт Вейдер и картонный Владимир Путин вместе с Франсуа Олландом и Николя Саркози. 10 февраля 2016 TF1

TF1: Сирийцы штурмовали Сальму, а русские командовали Наступательная операция правительственных войск Сирии обернулась громким успехом - взятием города Сальма. Несмотря на то, что российские военные скромно умалчивают о своей роли, французский корреспондент уверен: без них тут явно не обошлось. 25 января 2016 TF1

TF1: Изобретательный россиянин собрал танк из Lada Samara Суровый климат зачастую вынуждает россиян, в особенности – жителей Сибири, проявлять исключительную изобретательность, сообщает TF1. Так, уроженец Омска за полтора месяца собрал уникальный танк из старенькой Lada Samara 1990 года. Теперь он может ездить на нем по снегу в любую погоду, и никакие сибирские морозы ему не страшны. 16 января 2016 TF1