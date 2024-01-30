TF1: «отныне двери закрыты» — фермеры по всей Франции блокируют подъезды к гипермаркетам и продовольственным складам

Протестующие фермеры во Франции теперь перекрывают не только дороги, но и доступ транспорта к центрам розничной торговли и продовольственным складам в знак протеста против засилья импортной продукции в стране, сообщает TF1. Как передаёт телеканал, участники акции следят, чтобы иностранные товары не попадали в розничные сети, и требуют справедливых условий сбыта своих продуктов.

ВЕДУЩИЙ: От севера к югу страны насчитывается около 50 точек перекрытого движения. Некоторые из них вы видите на этих кадрах. Речь идёт, разумеется, об автомобильных дорогах, но ещё и о подъездах к гипермаркетам и торговым базам. Не забыли и о заводе группы компаний Lactalis в департаменте Манш. Жан Канкар и наша съёмочная группа побывали на месте.

Цель выбрана: место прямо перед этим складом гипермаркета в департаменте Гар.

АНТОНИ БАФУАЛЬ, виноградарь: Мы заявили «Ашану» и всем гипермаркетам в целом, что отныне двери закрыты. Они должны все сесть за стол и подумать о том, что сельское хозяйство на самом деле важно, и маржа не должна идти исключительно к ним в карман.

МУЖЧИНА С ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕМ: Хочу поблагодарить всех мэров…

Ранее сегодня 120 мэров того же департамента Гар пришли, чтобы выразить свою поддержку протестующим.

КРИСТОФ РИВЕНО, первый заместитель мэра города Алес: Речь идёт о важнейшем вопросе для Франции, для нашей страны, для нашего региона, для нашей территории. Это важнейший вопрос для наших фермеров, многие из которых попросту погибают.

В департаменте Манш этот грузовик не может подъехать к заводу Lactalis — гиганту молочного производства. Фермеры устраивают водителю допрос…

ФЕРМЕР: Что у вас в кузове?

ВОДИТЕЛЬ: Картонные коробки.

ФЕРМЕР: Для Lactalis?

ВОДИТЕЛЬ: Да.

…и преграждают ему путь.

АЛЕКСИ, производитель молочной продукции: Да, этот грузовик везёт картон, но мы из принципа блокируем ему путь. Ничего не должно попасть на завод.

Алекси, производитель молочной продукции в департаменте Манш, организовал это заграждение, так как, по его словам, бывают месяцы, когда он не в состоянии себя содержать.

АЛЕКСИ: Мы продаём молоко компании Lactalis по цене 40—42 евроцента за литр, а стоимость производства у меня — 47—49 евроцентов. Если у нас будет маленькое вознаграждение, завтра я исчезну.

Сегодня вечером в Кальвадосе продолжает блокада склада компании Leclerc. Проверяется каждый грузовик.

ФЕРМЕР: Мы смотрим на происхождение товара, готовой продукции. В частности, ищем товары иностранного производства.

Эти сельхозработники рассчитывают продолжать такие фильтрационные блокады в течение неопределённого периода времени.

Дата выхода в эфир 29 января 2024 года.