Франция и Европа сталкиваются с серьёзными проблемами при наращивании военного производства для помощи Украине и поэтому проигрывают России в этой гонке, рассказывает TF1. Для борьбы с Кремлём им необходимо найти дополнительное финансирование, что означает сокращение бюджета в социальной сфере.

Военно-промышленный сектор Франции, включающий 4 тыс. предприятий, работает ускоренными темпами, однако сталкивается со значительными трудностями, передаёт TF1. Стране не хватает пороха и сырья для его производства, потому что Китай прекратил поставки, а банки неохотно вкладываются в эту отрасль, которую недооценивают акционеры.

Перезапуск промышленной базы жизненно важен для Украины, потому что война складов сменилась войной производства, где Россия одерживает верх. Еврокомиссия пытается удвоить число поставляемых Киеву снарядов до миллиона в год, из которых на Францию приходится лишь 3%.

Для наращивания производства необходимо больше денег. Россия тратит на вооружение 6% ВВП, а Европа — не более 2%. Для противостояния Кремлю необходимо сокращение бюджета в социальной сфере. Украинский конфликт напоминает европейцам, что за безопасность надо платить.