Обещание Евросоюза поставить Киеву миллион снарядов к концу марта 2024 года, данное весной прошлого года, сегодня выглядит невыполнимым, пишет France info. Как передаёт издание, в промышленном соревновании между ЕС и Россией Москва лидирует в гонке, поскольку у Европы не хватает мощностей для производства нужного количества боеприпасов.

Обещание Евросоюза поставить Киеву миллион снарядов к концу марта 2024 года, данное весной прошлого года, сегодня выглядит невыполнимым, констатировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В конце января дипломат признал, что к условленной дате Украине будет поставлено только 52% боеприпасов.

Таким образом, в промышленном соревновании между ЕС и Россией Москва лидирует в гонке, отмечает Francе info. В Европейском союзе существует ограниченное количество оружейных компаний, которые не предназначены для снабжения вооружённых сил, вовлечённых в конфликт высокой интенсивности. Кроме того, в течение последних 30 лет европейские страны закупали менее 20 тыс. снарядов в год. Этот объём годового производства позволил бы удовлетворить потребности украинской армии всего на четыре дня боевых действий, подчёркивает издание.

По словам экспертов, перестройка европейского оборонного производства требует времени. «Европейская промышленность не готова предоставить такую массу боеприпасов или тяжелого вооружения за такое короткое время», — утверждают специалисты.