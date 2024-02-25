Washington Post Оригинал

WP: Европа подставила Украину с оружием — вслед за США

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Европейским странам спустя два года после начала украинского конфликта всё ещё с трудом удаётся расширить оборонное производство, чтобы удовлетворить насущные потребности Киева, пишет The Washington Post. Хотя правительства и промышленники сходятся во мнении, что проблемы Европы коренятся в сокращении инвестиций после холодной войны, континент также сталкивается со множеством других ограничений, отмечает издание.
WP: Европа подставила Украину с оружием — вслед за США
AP

Европейским странам спустя два года после начала конфликта всё ещё с трудом удаётся расширить оборонное производство, чтобы удовлетворить насущные потребности Украины в условиях остановки военной помощи со стороны США, пишет The Washington Post. Официальные лица Европейского союза теперь признают, что государства-члены смогут предоставить Украине только половину от ранее обещанного миллиона снарядов к весне этого года.

Тем временем Киев испытывает острую нехватку вооружений, в частности, артиллерийских снарядов и ракет противовоздушной обороны. Украинские чиновники заявили, что им требуется минимум около 200 тыс. снарядов в месяц, притом что общий объём производства в Европе составляет всего около 50 тыс. снарядов в месяц, и лишь часть из них поступает на Украину.

Хотя правительства и промышленники сходятся во мнении, что проблемы Европы коренятся в сокращении инвестиций после холодной войны, континент также сталкивается со множеством других ограничений, отмечает издание. В последние годы европейские страны привыкли жить в условиях мирного времени и ограниченных военных операций, поэтому мощности оборонной промышленности неуклонно сокращались. Специалисты сравнивают эту ситуацию с закупкой снегоочистителей в странах, где редко выпадает снег.

«Европа сейчас спешит заново научиться тому, как мобилизовать промышленность на нужды военного времени. Но нельзя просто щёлкнуть выключателем», — объясняют эксперты, указывая, что для строительства производственных линий, найма и обучения работников, а также получения важнейших материалов нужны месяцы и годы.

Представители промышленности в Европе говорят, что оборонные фирмы уже инвестировали в расширение производства, но правительства не спешат подписывать контракты или подкреплять свои обещания реальными средствами. Между тем, задержка во времени играет только на руку России.

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источник
Washington Post США Северная Америка
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