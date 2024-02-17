Politico: США и Европа не могут наладить производство оружия из-за споров о деньгах и внутренних противоречий

Западные союзники отчаянно пытаются организовать совместное военное производство, чтобы обеспечить оружием себя и Киев. Но их усилия упираются во множество препятствий, в том числе в вопрос оплаты этих совместных проектов, пишет Politico.

Власти США и Европы соглашаются, что их оборонным компаниям необходимо работать вместе, чтобы создавать новое оружие и технологии для себя и ВСУ. Но никто до сих пор и не понял, как именно этого добиться, пишет Politico.

На украинский конфликт ушли миллионы артиллерийских снарядов и ракет, которые американская и европейская промышленность не в состоянии быстро восполнить. И в то время как Россия сделала всё возможное, чтобы нарастить мощности своего ВПК, Запад действовал медленнее, и его «прогресс часто измерялся встречами, а не новыми производственными линиями», отмечает издание.

Тема заключения соглашений о совместном производстве станет одной из главных тем предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Но национальная политика, обременительные экспортные правила и нарушение цепочек поставок продолжают препятствовать усилиям Вашингтона и его союзников, обращает внимание Politico.

Хотя в США и Европе наблюдалось стремление нарастить производственные мощности, на финансирование, постройку и поддержание заводов уйдут годы. Более того, для осуществления таких планов потребуется последовательное государственное субсидирование со стороны всех участников, а подобную гарантию трудно получить в сегодняшней политической среде, подчёркивает издание. «Существует множество препятствий, — сказал Politico американский отраслевой советник. — Это не ситуация из разряда «нажмите на переключатель и начните делать в Европе вещи, предназначенные для США». Такого переключателя не существует».

Основным камнем преткновения является также вопрос оплаты. «Проблема не в том, чтобы найти двух партнёров, готовых совместно производить продукт. Желающие участники есть. Но где-то необходимо брать на это деньги, а их просто нет, поэтому ситуация очень удручает», — рассказал изданию экс-чиновник Пентагона Джим Таунсенд.

Кроме того, некоторым европейским странам, которые стремятся развивать собственную промышленность и дистанцироваться от Вашингтона, не по душе перспектива интеграции с американской оборонкой. Они опасаются заключать новые соглашения, которые могут быть отменены в случае победы на президентских выборах Трампа, поясняет Politico.