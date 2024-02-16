France 24: на Украине разочарованы отступлением ВСУ из Авдеевки и обвиняют Сырского

Украинские войска под Авдеевкой начали отступление, а оставшимся на этой территории подразделениям не хватает солдат и боеприпасов, сообщает France 24. Кроме того, тактику ВСУ на этом направлении всё больше критикуют. Как подчёркивает телеканал, недовольство направлено, в первую очередь, против нового главкома ВСУ Александра Сырского, который не пользуется популярностью среди украинского населения.
На прямой связи с нами из Киева наш корреспондент Гулливер Крагг. Здравствуйте, Гулливер! Заявление о поддержке со стороны генерального секретаря НАТО появилось в момент, когда на фронте, в частности, в Авдеевке, украинцам не хватает солдат.
ГУЛЛИВЕР КРАГГ, корреспондент France 24 в Киеве:Им не хватает солдат, не хватает боеприпасов и они испытывают большие трудности. Как вы уже сказали, подтвердилась информация о переброске Третьей отдельной штурмовой бригады для подкрепления украинских сил в Авдеевке, но в то же время во второй половине дня представитель украинских военных в регионе Дмитрий Лиховый объявил о частичном отступлении некоторых сил, защищавших Авдеевку, отметив, что это отступление осложняется тем фактом, что русские взяли под контроль часть путей, использовавшихся для выхода и, разумеется, снабжения войск. Но, по его словам, у военных остался ещё один путь, который они могут использовать.
Очевидно, что идёт отступление, по меньшей мере частичное. Положение таково, что украинские военные не только испытывают трудности, но и становятся мишенью ожесточённой критики. Эта критика слышна, в частности, со стороны батальона «Азов»*, который имеет непосредственное отношение к Третьей штурмовой бригаде. Один из руководителей подразделения Богдан Кротевич даже опубликовал карты со стрелками, показывающими, как надо было делать и как не надо. Эта критика, конечно, в первую очередь, направлена против нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Помимо прочего, был опубликован опрос, что его поддерживает всего 40 процентов населения.
Дата выхода в эфир 15 февраля 2024 года.
* Батальон «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.
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