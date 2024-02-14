Украина вряд ли сможет пережить 2024 год, и уже к концу лета ей будет крайне сложно поддерживать военные операции. Такой прогноз озвучил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Judging Freedom. У Киева могли бы быть хоть какие-то шансы на успех, если бы Запад сосредоточил на нём все свои усилия. Однако США, которые «не в состоянии делать две вещи одновременно», сейчас заняты Израилем, а у самой Украины тем временем острая и, по-видимому, нерешаемая проблема с нехваткой бойцов.

Белый дом заявил, что не заинтересован в разговоре с президентом Путиным. Разве не удивительно, что дипломатия опустилась до такого ужасного уровня, что президенту России приходится выходить в интернет с всемирно известным журналистом и говорить: «О чём мне с ними разговаривать? Я буду говорить с ним (с Байденом. — ИноТВ), если он прекратит поставлять оружие, которое убивает мой народ». И, разумеется, люди Джо Байдена говорят: «Мы не собираемся с ним разговаривать».

Это возвращает нас к исходному вопросу: как долго ещё сможет продержаться Украина, даже если конгресс окажется настолько глуп, что бросит деньги на ветер и выделит ей ещё 60 миллиардов долларов? Ну, это не совсем деньги на ветер — они собираются отдать их нашему военно-промышленному комплексу, а тот уже отправит оборудование на Украину.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Я не могу себе представить, чтобы они пережили 2024 год. Уже в конце лета, полагаю, им будет очень трудно продолжать операции. Одно дело, если бы Запад был полностью сосредоточен на одной Украине, исключая всё остальное, но это не так.

Ситуация на Ближнем Востоке сильно отвлекла его внимание, а вместе с вниманием и ресурсы. Это включает в себя и людей, и системы вооружений. А военно-промышленный комплекс США больше не в состоянии делать две вещи одновременно. Он должен сосредоточиться на чём-то одном. Поэтому без такой поддержки, просто на материальном уровне, Украина не сможет поддерживать свои операции. Они уже и так демонстрируют, что не могут этого делать.

Но ещё есть и вопрос кадров. Солдат не делают за шесть месяцев — обычно на это уходит 19-20 лет. Они должны родиться, их нужно вырастить, а затем они проходят обучение и тренировочный процесс. Если мы хотим сделать их боеспособными, чтобы у них был хотя бы шанс выжить на передовой, для этого потребуется как минимум год обучения, это как минимум.

Пересмотрите сериал «Братья по оружию» от HBO. Ему уже более 20 лет, но в нём очень хорошо показано, как люди проходили период базовой подготовки, затем то, что называется расширенным индивидуальным обучением, а потом учились работать в подразделениях и группах. И это, извините, занимает не неделю и не две. На это уходят целые месяцы. У Украины этих месяцев нет. У них нет такой роскоши, как время. Вот, чего люди не понимают.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2024 года.