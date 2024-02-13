France 24: «кто знает, вернёшься ли вообще» — украинцы не горят желанием идти на фронт

Силовые методы, к которым прибегают украинские военкоматы, явно не помогают привлекать добровольцев — многие украинские мужчины предпочитают скрываться, чтобы не попасть на фронт, передаёт France 24. По информации канала, перспектива оказаться на передовой, пройдя месячный курс обучения, который едва ли даст все необходимые навыки, не прельщает молодых украинцев.

В последнее время Максим старается из дома не выходить.

МАКСИМ: Я живу в состоянии постоянного стресса и тревоги. Трачу время на просмотр каналов в Telegram, планируя маршруты своих перемещений так, чтобы не попасться.

Молодой человек подписан в Telegram на множество каналов, которые предупреждают о том, где в данный момент находятся работники военкоматов. Последние порой применяют силовые методы.

МАКСИМ: Они, будто собаки, людей преследуют — а теперь ещё и предлагают блокировать банковские счета, чтобы ты даже хлеба себе не мог купить. Можно, конечно, поехать на фронт и в теории денег заработать, но кто знает, когда потом вернёшься и вернёшься ли вообще. Они же туда отправляют простых людей, у которых никаких военных навыков нет. А за месяц ведь такому научиться нереально.

Вот эти солдаты, проходящие курс молодого бойца в Донецкой области, пытаются развеять опасения молодого человека.

АНАТОЛИЙ, военнослужащий 23-го спецбатальона ВСУ: Мы тоже ничего не умели раньше — большинство из нас и понятия не имели, что такое война. Сегодня мы предлагаем всем нашим ребятам психологическую помощь, чтобы они поняли, что армия — это не фильм ужасов, где тебе выдают форму с автоматом и сразу отправляют на фронт помирать.

Мы едем на линию фронта в компании бойца, который только недавно пришёл в войска.

ОДЕССА, военнослужащий 28-го спецбатальона ВСУ: С учётом курса молодого бойца я уже три месяца как участвую. У меня впечатления от армии очень позитивные. Тут много хороших ребят, на которых можно положиться.

Одесса пошёл добровольцем, но он знает людей, которые в армию не хотят.

ОДЕССА: Есть видеоролики, где видно, как работники военкоматов силой заталкивают людей в микроавтобусы. Честно говоря, это процессу мобилизации не способствует. Когда обычные ребята такое видят, им только страшнее становится.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2024 года.