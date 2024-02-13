France 24: «кто знает, вернёшься ли вообще» — украинцы не горят желанием идти на фронт
В последнее время Максим старается из дома не выходить.
В последнее время Максим старается из дома не выходить.
Саночница София Мазур завоевала золото на Спартакиаде сильнейших в Сочи.
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ в Белгородской области
Полиция индийского штата Харьяна задержала нескольких участников протестного шествия фермеров.
Легендарный российский хоккеист Павел Буре, являющийся членом совета Международной федерации хоккея (IIHF), заявил, что он не принимал участия в обсуждении вопроса об отстранении сборной России от международных турниров.
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о возможном участии сборной России на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Военная хроника сообщила о взрывах в Краматорске и Константиновке.
Певец Филипп Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией, но мало кто знает, сколько он всегда помогал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Сотрудники ремонтных служб повредили системы пожарной сигнализации, что привело к блокировке лифтов и эскалаторов в башне «Федерация» в Москве.
Стали известны причины, из-за которых нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сомневается в переходе в мадридский «Реал».
Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас высказался о российском полузащитнике Андрее Аршавине.
Замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила о проходящих во всех звеньях ВСУ проверках.
В турецкой Анталье произошло наводнение из-за сильных дождей. Об этом пишет газета Ekonomim.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Совбез ООН как можно быстрее «остановить Израиль».
Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный получил перелом ключицы в товарищеском матче с казахстанским «Елимаем».
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сделал прогноз, что курс евро в марте составит 96—100 рублей, резких колебаний не ожидается.
В Якутске в июне 2024 года под эгидой Национального художественного музея Якутии пройдёт выставка картин Ивана Айвазовского из Государственного Русского музея.
Пермский филиал фонда «Защитники Отечества» запустил линию психологической помощи для ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.
Дзержинский районный суд отправил под стражу гражданина Казахстана Сергея Зазули, подозреваемого в попытке подорвать трубопровод.
Александра Кустова одержала победу в прыжках на лыжах с трамплина на Спартакиаде сильнейших.
Саночник Александр Горбацевич одержал победу на Cпартакиаде сильнейших.
Сергей Ардашев, выступающий за Республику Татарстан, прокомментировал победу команды в эстафете 4 × 7,5 км на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
Горнолыжница Юлия Плешкова победила в гигантском слаломе на Спартакиаде сильнейших.
Скончался Герой Советского Союза Валерий Востротин, который командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане.
Военная хроника сообщила об ударе по построению пехоты украинской армии на полигоне в городе Селидове в ДНР.
Андрей Ларьков, выступающий за Республику Татарстан, прокомментировал победу команды в эстафете 4 × 7,5 км на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
В Приморском крае с 13 февраля в пяти филиалах регионального лесничества открылся пожароопасный сезон.
ЦСКА не проявляет интереса к нападающему «Сепахана» и молодёжной сборной Ирана Касре Тахери.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко в соцсетях сообщил, что для дополнительной поддержки семей участников СВО в регионе выделили 48 млн рублей.
Средства противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.
Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий заявил, что прогрев автомобиля с автоматической коробкой передач (АКПП) в зимнее время позволяет существенно увеличить срок службы устройства и уменьшает вероятность преждевременных поломок.
Президент России Владимир Путин отказался от участия в предвыборных дебатах, так как он живёт в условиях очень плотного графика главы государства, а россияне видят его выступления фактически ежедневно, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Объявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас в розыск МВД России — это «только начало», заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию уже ведётся.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в резиденции Ново-Огарёво проведёт совещание с постоянными членами Совбеза.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что серб Новак Джокович не сможет посетить товарищеский матч сборных России и Сербии.
Премьера Эстонии Каю Каллас и некоторых чиновников из стран Балтии объявили в розыск за надругательство над исторической памятью и за враждебность по отношению к России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Лыжники Республики Татарстан одержали победу в эстафете 4 × 7,5 км на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
Президент России Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон провели краткий разговор по окончании интервью.
Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочные приговоры по уголовным делам в отношении военнослужащих националистического объединения «Азов»* за миномётный обстрел ДНР.
Россия предлагает провести межпалестинскую встречу для преодоления внутреннего раскола, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай».
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ракетную опасность объявили в Суджанском районе региона.
Обострение ближневосточного кризиса ещё не достигло своего предела, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на конференции клуба «Валдай».
Литовская фирма Digital Duck, которую основал в 2021 году экс-глава штабов Алексея Навального* Леонид Волков**, показала убыток в размере €24,5 тыс. в 2022 финансовом году, выяснил RT из документов литовского реестра. Общая кредиторская задолженность компании составила €65,4 тыс.
Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила, что провела военную операцию на границе с Арменией.
В Санкт-Петербурге в 2024 году во Фрунзенском и Невском районах построят два новых экоцентра с пунктами приёма вторсырья.
В пресс-службе Федерации бокса России сообщили, что окажут помощь в восстановлении спортзала гимназии в Оренбургской области.
Вулканолог доктор геолого-минералогических наук Павел Плечев прокомментировал недавнее извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии.
Финансовый эксперт и бизнес-стратег Анна Коханчик дала советы, как установить границы и самореализоваться в токсичном рабочем коллективе.
Руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал, как и где правильно хранить лекарства в доме.
Российский посол в Перу Игорь Романченко заявил, что попытки Соединённых Штатов убедить Перу передать Киеву российскую и советскую военную технику не имели успеха.