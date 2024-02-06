France 24: закон о мобилизации расколол украинское общество

На Украине продолжаются споры о необходимости ужесточения условий мобилизации, сообщает France 24. Если противники насильственной отправки граждан на фронт требуют сначала обеспечить им надлежащее обучение, сторонники подчёркивают, что людей в зоне боевых действий не хватает, а уже воюющие в горячих точках солдаты уже много месяцев тщетно ждут возможности отдохнуть.

В парламенте идут бурные дебаты об ужесточении условий мобилизации.

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, экс-премьер-министр Украины: Мы не можем на Украине прибегать к репрессивной насильственной мобилизации. Люди согласятся идти добровольцами, но они должны получить достойную подготовку. Пока же срочно заменить тех, кому необходима ротация, смогут только люди, уже умеющие держать в руках оружие, то есть сотрудники правоохранительных органов.

Первая версия текста законопроекта о мобилизации была отправлена депутатами на доработку кабинету министров. Мнения на эту тему разделились, к большому сожалению Романа Лозинского. Он и сам депутат, отправившийся добровольцем в солдаты.

РОМАН ЛОЗИНСКИЙ, депутат и солдат: Каждый раз, как я возвращаюсь в Киев, слышу эти обсуждения. Здесь об этом говорят уже месяц. Мы на Украине, и мы сражаемся за нашу независимость. Простого решения нет. Отправить ещё больше полицейских или прокуроров на фронт? И так уже полно полицейских, которые воюют. Мы не можем позволить себе играть в политические игры и зарабатывать на этой теме очки.

Оксана на седьмом месяце беременности. Её муж сражается на линии фронта.

ТРЕНЕР: Ножки в стороны, ручки в стороны, кайфуешь, расслабляешься.

ОКСАНА: Ничего не слышу! Ага!

Вода даёт ей столь ценную возможность разрядки.

ОКСАНА: Когда я сижу дома и у меня нет работы или встреч, меня одолевают мрачные мысли. Это девочка. Назовём Марьяной. Андрей не видел меня беременной. Только на видео.

Оксана и Андрей разговаривают почти каждый день, но новости порой вызывают тревогу.

АНДРЕЙ: В нас в ночи въ***ли две ракеты.

ОКСАНА: Офигеть! Зачем ты мне такое рассказываешь? Я же начинаю нервничать.

АНДРЕЙ: Но раненых нет.

Оксана уже готовится рожать в одиночестве.

ОКСАНА: Я хотела бы, чтобы мы на родах были вместе, но ему не дадут разрешения! Мы последний раз виделись летом. Сейчас его даже на выходные не отпускают. Не хватает людей.

Андрей воюет в одной из самых горячих точек фронта — в направлении Бахмута.

АНДРЕЙ: Когда выходим на боевое задание, я звоню и говорю, что буду недоступен два-три дня. И она эти два-три дня просто умирает от беспокойства. Поэтому вопрос мобилизации для нас жизненно важен. Нужно, чтобы общество это поняло. Берите себя в руки и давайте, помогайте. Потому что нам сложно.

В прошлом году из-за отсутствия ротации большинство украинцев на фронте получили не более десяти дней отпуска.

Дата выхода в эфир 05 февраля 2024 года.