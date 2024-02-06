France 24: закон о мобилизации расколол украинское общество
В парламенте идут бурные дебаты об ужесточении условий мобилизации.
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, экс-премьер-министр Украины: Мы не можем на Украине прибегать к репрессивной насильственной мобилизации. Люди согласятся идти добровольцами, но они должны получить достойную подготовку. Пока же срочно заменить тех, кому необходима ротация, смогут только люди, уже умеющие держать в руках оружие, то есть сотрудники правоохранительных органов.
Первая версия текста законопроекта о мобилизации была отправлена депутатами на доработку кабинету министров. Мнения на эту тему разделились, к большому сожалению Романа Лозинского. Он и сам депутат, отправившийся добровольцем в солдаты.
РОМАН ЛОЗИНСКИЙ, депутат и солдат: Каждый раз, как я возвращаюсь в Киев, слышу эти обсуждения. Здесь об этом говорят уже месяц. Мы на Украине, и мы сражаемся за нашу независимость. Простого решения нет. Отправить ещё больше полицейских или прокуроров на фронт? И так уже полно полицейских, которые воюют. Мы не можем позволить себе играть в политические игры и зарабатывать на этой теме очки.
Оксана на седьмом месяце беременности. Её муж сражается на линии фронта.
ТРЕНЕР: Ножки в стороны, ручки в стороны, кайфуешь, расслабляешься.
ОКСАНА: Ничего не слышу! Ага!
Вода даёт ей столь ценную возможность разрядки.
ОКСАНА: Когда я сижу дома и у меня нет работы или встреч, меня одолевают мрачные мысли. Это девочка. Назовём Марьяной. Андрей не видел меня беременной. Только на видео.
Оксана и Андрей разговаривают почти каждый день, но новости порой вызывают тревогу.
АНДРЕЙ: В нас в ночи въ***ли две ракеты.
ОКСАНА: Офигеть! Зачем ты мне такое рассказываешь? Я же начинаю нервничать.
АНДРЕЙ: Но раненых нет.
Оксана уже готовится рожать в одиночестве.
ОКСАНА: Я хотела бы, чтобы мы на родах были вместе, но ему не дадут разрешения! Мы последний раз виделись летом. Сейчас его даже на выходные не отпускают. Не хватает людей.
Андрей воюет в одной из самых горячих точек фронта — в направлении Бахмута.
АНДРЕЙ: Когда выходим на боевое задание, я звоню и говорю, что буду недоступен два-три дня. И она эти два-три дня просто умирает от беспокойства. Поэтому вопрос мобилизации для нас жизненно важен. Нужно, чтобы общество это поняло. Берите себя в руки и давайте, помогайте. Потому что нам сложно.
В прошлом году из-за отсутствия ротации большинство украинцев на фронте получили не более десяти дней отпуска.
Дата выхода в эфир 05 февраля 2024 года.