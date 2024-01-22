Многие украинские мужчины хотели бы помочь стране, но боятся, что их отправят на фронт без всякой подготовки, пишет The Daily Beast. Они не доверяют военной системе и считают, что в армии их сразу же бросят на передовую и используют как пушечное мясо. Поэтому многие прячутся от призыва, а некоторые пытаются бежать за границу по поддельным документам.

Мужчины, скрывающиеся от войны, рассказали The Daily Beast, что не доверяют военной системе и боятся, что их отправят на фронт без должной подготовки. Тем временем на Украине не хватает добровольцев, чтобы восполнить постоянно возрастающее число погибших и раненных солдат, заполняющих кладбища и больничные койки страны.

Владимир Зеленский заявил, что его военачальники ищут ещё 450—500 тыс. человек для восполнения потерь и расширения армии в 2024 году. Однако найти людей для замены павших становится всё сложнее. Поскольку надежда на скорую победу угасла, а по стране расходятся ужасные истории, некоторые украинские мужчины прячутся, чтобы избежать мобилизации. Одни сидят дома и не выходят на улицы, где милиционеры или военные раздают уведомления о призыве и забирают мужчин на военные базы. Другие бегут с Украины с поддельными документами.

Всем здоровым мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, поэтому для пересечения границы нужны поддельные медицинские справки. Daily Beast для примера сообщает об одной паре, которая купила фальшивые документы о том, что их ребёнок инвалид, чтобы позволить отцу бежать из страны.

«Я не хочу умирать. Я слышал, что у многих солдат, которые возвращаются с фронта, есть психологические проблемы. Это уже другие люди, — рассказал один неженатый украинец, который получил повестку в прошлом году, но так и не явился в военкомат. — У некоторых, возможно, проблемы с алкоголем и куча других проблем, и у них нет будущего. Я хочу, чтобы у меня было будущее». Он считает, что мог бы быть чем-то полезен в армии, но не на передовой, — однако он не верит, что его не отправят прямо на фронт.

Другой 27-летний украинец рассказал, что в прошлом году пошёл добровольцем в армию, но был отправлен домой из-за слишком большого количества добровольцев. У него больное сердце, и теперь он не хочет снова идти в армию из-за риска быть отправленным на фронт. Он опасается, что всех, кого забирают сейчас, просто используют в качестве пушечного мяса и что армия не прочь отправить на передовую людей с ограниченными возможностями.