Киев объявил о планах на новую мобилизацию, и автор статьи в Ouest-France отмечает, что это говорит о провале украинского контрнаступления. При этом если раньше украинские власти старались поберечь молодёжь, теперь они хотят снизить призывной возраст до 25 лет.

Украина намерена мобилизовать ещё от 450 тыс до 500 тыс. солдат, и это «неизбежно», пишет Ouest-France. При этом одновременно парламент готовит законопроект о реформе принципов мобилизации. Если раньше Киев старался призывать людей постарше, стремясь сберечь молодёжь, то теперь возраст мобилизации хотят снизить с 27 до 25 лет. Хотя это небольшая перемена, она имеет символичное значение, ведь этот параметр могут пересматривать и дальше. И эксперты не сомневаются, что так и будет.

С украинской стороны потери, по некоторым данным, достигают 200 тыс. человек среди военных, и их нужно заменить новыми солдатами. При этом у России людские резервы гораздо больше. И если в начале войны у Украины было достаточно желающих вступить в армию, то теперь, наоборот, выросло число тех, кто хочет её избежать. Но кроме того, заменить Киеву нужно и живые силы. Некоторые солдаты воюют уже по много месяцев, при этом до сих пор срок их службы не был ограничен.

Эксперты отмечают, что, когда армия побеждает, ей не нужна новая мобилизация или же она проходит с учётом особой подготовки бригад. Поэтому последние новости они расценивают как свидетельство провала украинского контрнаступления.

Наконец, собеседники журналиста Ouest-France напоминают, что наступление можно провести за счёт превосходства либо в технике, либо в людях. Учитывая, что предоставленные Западом вооружения не помогли Украине переломить ход конфликта, ей остаётся рассчитывать только на человеческую массу.