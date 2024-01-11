OF: мобилизация на Украине неизбежна
Украина намерена мобилизовать ещё от 450 тыс до 500 тыс. солдат, и это «неизбежно», пишет Ouest-France. При этом одновременно парламент готовит законопроект о реформе принципов мобилизации. Если раньше Киев старался призывать людей постарше, стремясь сберечь молодёжь, то теперь возраст мобилизации хотят снизить с 27 до 25 лет. Хотя это небольшая перемена, она имеет символичное значение, ведь этот параметр могут пересматривать и дальше. И эксперты не сомневаются, что так и будет.
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