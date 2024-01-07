Conversation: предлагаемая Зеленским насильственная мобилизация обострит внутренний раскол Украины

Киев надеется возместить провальное контрнаступление и вероятное снижение западной поддержки увеличением личного состава ВСУ на 500 тыс. человек. Но новый подход к мобилизации грозит усилить противоречия в украинском обществе, пишут обозреватели Conversation Стефан Вольф и Татьяна Маляренко.

Украинские власти отчаянно стремятся увеличить число военнослужащих на 500 тыс., чтобы возместить большие потери провального контрнаступления и компенсировать вероятное снижение западной поддержки. Но их новый подход к мобилизации добавит значительную нагрузку на жителей и государственные институты страны, которые уже испытывают серьёзные трудности, пишут обозреватели Conversation Стефан Вольф и Татьяна Маляренко.

По их словам, правительство Зеленского рассчитывает использовать меры принуждения, чтобы обеспечить продолжение призыва. Уклонистов планируют наказывать высокими штрафами, конфискацией недвижимости, замораживанием банковских счетов и даже аннулированием паспорта, если они находятся за рубежом.

Действия властей способствуют назреванию потенциального раскола внутри украинского общества. Низкий уровень доверия к «неподотчётным и коррумпированным» элитам продолжает падение, а конфликт всё чаще воспринимается как «конфликт, в котором воюют бедняки», отмечают авторы статьи.

С началом спецоперации бегство с Украины наиболее квалифицированных и экономически активных граждан ускорилось. В результате в боевых действиях участвуют преимущественно бедные слои населения, которые становятся ещё беднее, поясняют Вольф и Маляренко.

В то же время в стране наблюдается мрачная демографическая картина. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин сократилась с 65 лет в 2021 году до 57 лет в 2023 году. При этом уровень рождаемости остаётся очень низким и, по прогнозам экспертов, будет сокращаться в дальнейшем.

Хотя окружение Зеленского уже сталкивается с обвинениями в коррупционных практиках, самого его пока не связывают с этими скандалами. Но рост внутренних противоречий, в том числе между военной и политической элитой, в конечном итоге «подорвут устойчивость и боеспособность Украины изнутри, что ещё больше сыграет на руку России», предупреждают Вольф и Маляренко.