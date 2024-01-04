Катастрофические разрушения: российские хакеры нанесли сокрушительный удар по крупнейшему украинскому оператору

Российские хакеры по меньшей мере с мая 2023 года имели доступ к внутренним системам крупнейшего украинского оператора мобильной связи «Киевстар». Об этом агентству Reuters рассказал глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. По его словам, атака 12 декабря привела к «катастрофическим» разрушениям и должна послужить большим предупреждением для Запада: «никто не является неприкасаемым».
Российские хакеры находились в системе крупнейшего украинского оператора «Киевстар» как минимум с мая прошлого года в результате кибератаки, которая должна послужить «большим предупреждением» для Запада. Об этом в эксклюзивном интервью агентству Reuters рассказал глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
В интервью Витюк раскрыл подробности взлома 12 декабря, который, по его словам, привёл к «катастрофическим» разрушениям и был направлен на нанесение психологического удара и сбор разведывательной информации. Атака уничтожила «практически всё», включая тысячи виртуальных серверов и компьютеров, сказал Витюк, назвав её первым примером разрушительной кибератаки, которая «полностью уничтожила ядро оператора связи».
12 декабря взлом вывел из строя сервисы «Киевстар» примерно для 24 млн пользователей на несколько дней, напоминает Reuters. «Эта атака — большой сигнал, большое предупреждение не только для Украины, но и для всего западного мира, чтобы они поняли, что никто не является неприкасаемым», — отметил Витюк.
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