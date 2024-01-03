Wall Street Journal: Украина будет вынуждена принять перемирие

В начале этого года Украину ожидает кризис, пишет The Wall Street Journal. На фронте сформировался острый дефицит боеприпасов. Не хватает всего, что значительно усложняет оборону. А помощь из США и ЕС всё не идёт. Если же Киев не сможет финансировать боевые действия, а также поддерживать экономику и работоспособность правительства, он будет вынужден принять перемирие и смириться как минимум с временной утратой своих территорий.

То, что ждёт Украину в начале этого года, точнее всего описывает слово «кризис», пишет The Wall Street Journal. У солдат на фронте заканчиваются боеприпасы, что значительно усложняет оборону. Не хватает всего, а на одной мотивации не победить, жалуются сами военные.

При этом конгресс США ушёл на каникулы, так и не приняв пакет помощи для Украины. Премьер-министр же Венгрии Виктор Орбан заблокировал пакет помощи от ЕС на $52 млрд. И если деньги не будут выделены, Киев не сможет финансировать боевые действия, а также поддерживать экономику и работоспособность правительства.

Не исключено, что Украина будет вынуждена принять перемирие, что, в свою очередь, будет связано с признанием временной утраты занятых Россией территорий. Но в то же время прекращение огня может открыть стране дорогу в ЕС и НАТО. Такое решение станет горькой пилюлей как для Киева, так и для Москвы, но это единственный реалистичный путь к устойчивому миру в Европе, убеждено американское издание.