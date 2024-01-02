Frankfurter Allgemeine: США наращивают военное присутствие в Германии

Все важные политические решения по Украине Запад принимает в Вашингтоне, Париже, Лондоне и Берлине, пишет Frankfurter Allgemeine. Но за практическую реализацию отвечает немецкий город Висбаден. Именно он с прошлого года стал центром координации военной помощи Киеву. И американцы систематически наращивают своё присутствие в ФРГ.
Все важные политические решения по поддержке Украины принимаются в Вашингтоне, Париже, Лондоне и Берлине, пишет Frankfurter Allgemeine. Но за практическую их реализацию, организационные вопросы и логистику отвечает немецкий город Висбаден.
Ведь именно здесь находится штаб-квартира командования армии США в Европе и Африке. Тут разрабатываются новые стратегии по военному противостоянию с Россией. И главную роль в этом процессе играют американцы, ведь это главный столп западной поддержки Украины.
В прошлом году Висбаден стал центром военной помощи Киеву. В нём координируются поставки вооружения в секретные места на Украине, а также процесс обучения украинских солдат. Также прорабатываются различные сценарии развития событий в конфликте с Россией. При этом ранее экс-президент США Дональд Трамп постоянно угрожал выводом американских войск из Германии, но сейчас в Вашингтоне от этой идеи отказались и, напротив, наращивают присутствие в регионе.
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