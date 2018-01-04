Cicero: Кондолиза Райс напомнила немцам о «тёмной стороне» России Попытки России повлиять на выборы в других странах — это «удар в самое сердце демократических процессов», заявила в интервью Cicero экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. Она призвала Германию и США не забывать о «тёмных сторонах российской политики» и согласовать единый политический курс в отношениях с Кремлём. 4 января 2018 Cicero

Cicero: несмотря на политический кризис, европейцы и россияне стремятся к сближению Несмотря на политическую конфронтацию, большинство граждан Германии и Польши выступают за сближение с Россией, сообщает Cicero. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого Фондом имени Кёрбера. Ответы жителей этих стран, а также самих россиян показали, что все они стремятся к разрешению возникшего конфликта. 1 декабря 2017 Cicero

Cicero: «герои СМИ» вроде Pussy Riot и Павленского теряют блеск, попав на Запад «Мнимые герои» из Восточной Европы, которых СМИ преподносят как бесстрашных борцов против «диктатуры», после переезда на Запад начинают восприниматься уже по-другому, пишет Cicero. Акции и заявления FEMEN, Pussy Riot или Петра Павленского, с которыми они выступили после отъезда из России, уже не вызывают былого ажиотажа. Только публика не учится на этом опыте, предпочитая искать новых «героев», отмечается в статье. 24 октября 2017 Cicero

Шрёдер: такую страну, как Россия, нельзя изолировать — и Берлину пора бы это понять Как Германия, так и Российская Федерация заинтересованы в экономическом сотрудничестве, заявил в интервью немецкому журналу Cicero экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Немецкий политик выразил надежду, что после парламентских выборов в бундестаг Берлин «образумится» и перестанет изолировать Россию — «важнейшего соседа Евросоюза и члена Совета Безопасности ООН». 23 мая 2017 Cicero

Cicero: ЕС и НАТО разваливаются изнутри на радость Путину Саммит НАТО в Варшаве должен был показать России силу альянса, однако похоже, что теперь Запад будет занят собственными проблемами, а не Москвой, пишет политический журнал Cicero. Владимиру Путину остается только расслабиться и спокойно наблюдать, как ЕС и НАТО разваливаются изнутри. 27 июня 2016 Cicero