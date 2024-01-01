Немецкие эксперты всё чаще приписывают России имперские амбиции, даже не пытаясь прибегнуть к рациональному анализу ситуации, пишет Cicero. Дискуссию о форме послевоенного устройства они просто не допускают, потому что даже предположение о возможности компромиссного мира может сыграть на руку Москве. Вместо этого немецкие аналитики продолжают призывать поддержать Украину, мало анализируя, но много возмущаясь.

До сих пор почти все прогнозы немецких или базирующихся в Германии экспертов относительно вероятного хода украинского конфликта оказывались ошибочными, отмечает Cicero. Наступление украинских войск не привело к предсказанному перелому в ходе боевых действий, Крым по-прежнему находится в составе России, а у Кремля ещё не закончились солдаты и военная техника.

России всё чаще приписывают имперские амбиции, которые далеко выходят за рамки её нынешних или обозримых будущих возможностей. Предполагается, что только победа на Украине, а именно восстановление украинского суверенитета в границах, существовавших до 2014 года, может помешать Путину двинуться на Берлин или, по крайней мере, аннексировать часть стран Балтии. Тот факт, что нападение России на НАТО, в отличие от ситуации с Украиной, приведёт к войне с 30 странами, включая США, похоже, уже не играет роли в этих анализах.

Там, где подобные сценарии доминируют в мышлении, интеллектуальная дискуссия о форме послевоенного устройства становится невозможной. Поскольку само предположение о компромиссном мире может сыграть на руку российскому нарративу, немецкие эксперты, в первую очередь, отказываются допускать такую дискуссию.

Вместо этого всё более драматично звучат предупреждения о последствиях ослабления поддержки Украины со стороны Запада и призывы к правительству действовать более решительно. Трезвый, отстранённый анализ уступает место политической кампании за правое дело, научное исследование теперь — лишь тонко замаскированный моральный призыв.

Тем не менее многие немецкие аналитические центры будут продолжать делать то, что они делали на протяжении многих месяцев: призывать поддержать Украину, мало анализируя, но много возмущаясь, сетовать на то, что оборонный бюджет Германии продолжает сокращаться, и рассуждать о планах России по завоеванию мира.