Cicero: немецкие эксперты без всякого анализа приписывают России амбиции по завоеванию мира
До сих пор почти все прогнозы немецких или базирующихся в Германии экспертов относительно вероятного хода украинского конфликта оказывались ошибочными, отмечает Cicero. Наступление украинских войск не привело к предсказанному перелому в ходе боевых действий, Крым по-прежнему находится в составе России, а у Кремля ещё не закончились солдаты и военная техника.
России всё чаще приписывают имперские амбиции, которые далеко выходят за рамки её нынешних или обозримых будущих возможностей. Предполагается, что только победа на Украине, а именно восстановление украинского суверенитета в границах, существовавших до 2014 года, может помешать Путину двинуться на Берлин или, по крайней мере, аннексировать часть стран Балтии. Тот факт, что нападение России на НАТО, в отличие от ситуации с Украиной, приведёт к войне с 30 странами, включая США, похоже, уже не играет роли в этих анализах.
Там, где подобные сценарии доминируют в мышлении, интеллектуальная дискуссия о форме послевоенного устройства становится невозможной. Поскольку само предположение о компромиссном мире может сыграть на руку российскому нарративу, немецкие эксперты, в первую очередь, отказываются допускать такую дискуссию.
Вместо этого всё более драматично звучат предупреждения о последствиях ослабления поддержки Украины со стороны Запада и призывы к правительству действовать более решительно. Трезвый, отстранённый анализ уступает место политической кампании за правое дело, научное исследование теперь — лишь тонко замаскированный моральный призыв.
Тем не менее многие немецкие аналитические центры будут продолжать делать то, что они делали на протяжении многих месяцев: призывать поддержать Украину, мало анализируя, но много возмущаясь, сетовать на то, что оборонный бюджет Германии продолжает сокращаться, и рассуждать о планах России по завоеванию мира.
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