2023 год был не лучшим для Украины, а наступающий 2024 будет для Киева ещё хуже из-за риска потенциального стратегического поражения. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер YouTube-каналу U.S. Tour of Duty. В то же время, по словам эксперта, для России уходящий год выдался хорошим, поскольку российские войска перешли в наступление и побеждает на всех направлениях линии боевого соприкосновения.
Украинский кризис… Этот год был не лучшим для Украины. Он начался с широко разрекламированного контрнаступления, в ходе которого Украине была предоставлена современная техника НАТО на десятки миллионов долларов, проведена подготовка по работе с этой техникой и оказана помощь в планировании военных операций, направленных на то, чтобы прорвать российскую оборону, расколоть российскую оборону, отрезать её от моста, соединяющего Крым* с материковой частью России.
Ничего из этого не произошло. Россия выстояла, а тщательно собранные украинские вооружённые силы были уничтожены на поле боя. Сейчас Украина оказалась в ситуации, когда она не только терпит продолжающееся военное поражение на поле боя, но и теряет поддержку тех самых стран, чья поддержка им нужна для продолжения борьбы. Европейский союз устал от украинского конфликта, ставя под сомнение необходимость тратить десятки миллиардов евро на поддержку того, что кажется проигрышным.
Конгресс США погряз во внутриполитических интригах, и вопрос о продолжении финансирования Украины стал заложником внутренней повестки, такой как тема безопасности южной границы с Мексикой.
Сейчас Украина голодает. Голодает с точки зрения ресурсов, они не получают новую военную технику, они не получают денег, необходимых для продолжения финансирования правительственных программ. У них кончилась рабочая сила. Украине сейчас грозит чрезвычайная мобилизация 500 тысяч человек, в которую войдут женщины, старики, инвалиды и, честно говоря, люди, которые не хотят воевать и умирать за Украину.
2023 год был не лучшим годом для Украины. Однако это был хороший год для России. Россия перешла от обороны к наступлению. Недавно Россия взяла Марьинку, город, чьи хорошо укреплённые позиции Украина использовала в качестве базы для обстрелов невинных мирных жителей Донбасса. ВСУ больше не смогут этого делать. Россия находится на грани взятия Авдеевки, ещё одного сильно укреплённого города. И так далее и тому подобное, вверх и вниз по линии соприкосновения. Российские войска перешли в наступление. Российские вооружённые силы хорошо оснащены, ими толково руководят, и, похоже, что им нет конца: более полутора тысяч россиян ежедневно добровольно идут участвовать в специальной военной операции.
2024 год выглядит для Украины ещё хуже из-за потенциального стратегического поражения. 2024 год будет хорошим годом для России. Это была моя двухминутная тема. Помните, знание – это сила.
Дата выхода в эфир 28 декабря 2023 года.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
В Минобороны России заявили, что киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.
Верховный суд Республики Адыгея признал виновным в госизмене 18-летнего жителя Майкопа, который, когда был несовершеннолетним, собирал и передавал информацию украинским войскам об одной из майкопских воинских частей.