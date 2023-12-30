Скотт Риттер: 2023 год был плохим для Украины и хорошим для России

Сейчас Украина голодает. Голодает с точки зрения ресурсов, они не получают новую военную технику, они не получают денег, необходимых для продолжения финансирования правительственных программ. У них кончилась рабочая сила. Украине сейчас грозит чрезвычайная мобилизация 500 тысяч человек, в которую войдут женщины, старики, инвалиды и, честно говоря, люди, которые не хотят воевать и умирать за Украину.

2023 год был не лучшим годом для Украины. Однако это был хороший год для России. Россия перешла от обороны к наступлению. Недавно Россия взяла Марьинку, город, чьи хорошо укреплённые позиции Украина использовала в качестве базы для обстрелов невинных мирных жителей Донбасса. ВСУ больше не смогут этого делать. Россия находится на грани взятия Авдеевки, ещё одного сильно укреплённого города. И так далее и тому подобное, вверх и вниз по линии соприкосновения. Российские войска перешли в наступление. Российские вооружённые силы хорошо оснащены, ими толково руководят, и, похоже, что им нет конца: более полутора тысяч россиян ежедневно добровольно идут участвовать в специальной военной операции.

2024 год выглядит для Украины ещё хуже из-за потенциального стратегического поражения. 2024 год будет хорошим годом для России. Это была моя двухминутная тема. Помните, знание – это сила.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2023 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).