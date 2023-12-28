Руководство украинской армии подтвердило, что её войска отошли от Марьинки, полностью перешедшей под контроль российских войск. Как сообщает британский телеканал Sky News, взятие этого небольшого населённого пункта — серьёзная тактическая победа для России. Оно говорит о решимости обеспечить безопасность Донбасса и укрепляет позиции российского президента.

На Рождество Россия заявила, что окончательно завладела Марьинкой, сообщает британский телеканал Sky News. Первоначально это заявление было опровергнуто Украиной, однако вчера глава украинских вооружённых сил генерал Валерий Залужный признал, что украинские войска уже покинули руины города.

Хотя Марьинка — относительно небольшой город, его захват может считаться значительной тактической победой России. Взятие Марьинки является ясным свидетельством решимости Москвы обеспечить безопасность в Донбассе, несмотря на зимнюю погоду. Кроме того, оно послужит дальнейшему укреплению позиций российского президента Владимира Путина.

Тем временем и ЕС, и американский конгресс борются за продление жизненно важной военной и финансовой поддержки Украины на следующий год. В условиях, когда поддержка военных усилий Украины со стороны Запада в лучшем случае застопорилась, давление на переговоры о прекращении боевых действий начнёт возрастать, хотя Владимиру Зеленскому будет невероятно сложно пойти на какой-либо компромисс.