Французский эксперт: пора признать очевидное — Украина не вернёт Крым и Донбасс

Сегодня очевидно, что Киев не сможет отразить российское наступление и вернуть контроль над утерянными территориями, заявила в эфире интернет-телеканала TVL французский эксперт по геополитике Каролин Галактерос. Она подчеркнула, что украинская армия терпит поражение на фронте, в то время как Россия продолжает наступление. По мнению эксперта, переговоры между Москвой и Вашингтоном о судьбе Украины уже идут и окончатся на российских условиях.

КАРОЛИН ГАЛАКТЕРОС, эксперт по геополитике, председатель института Geopragma: Думаю, мы пришли к точке, когда стало очевидно: крайне маловероятно, что Украина сможет успешно противостоять российским наступательным действиям, — которые медленно, но верно продолжаются в настоящий момент — и тем более изменить баланс сил, и тем более однажды вернуть Донбасс, и тем более возвратить Крым и прочее.

Итак, сегодня мы действительно пришли к осознанию реальности: вооружённые силы Украины находятся в затруднительном положении. Не хватает людей, оружия уже недостаточно, конфликт на Ближнем Востоке, наконец, дал возможность США начать освобождать себя от обязательств…

ВЕДУЩАЯ: Оседлать другого конька…

КАРОЛИН ГАЛАКТЕРОС: …столкнувшись с военным фиаско. В политическом плане это становится для американцев слишком сложным делом. Даже для Байдена, у которого проблемы с республиканским лагерем, да демократы уже начинают требовать отчёта: куда уходят все эти деньги? Как так получается, что треть или даже половина оружия и самих денег исчезает?

Итак, в военном отношении мы вовсе не в «тупике, когда силы обеих сторон не могут двигаться дальше», о котором говорят в попытке избежать слишком явного унижения. Это не так. Правда в том, что российская армия находится в прекрасном положении, она продолжает наступать в своём ритме, но мне кажется, что существуют ещё некоторые амбиции и планы дальнейшего наступления как на севере, так и на юге страны, чтобы в конечном счёте загнать в угол оставшуюся часть Украины.

ВЕДУЩАЯ: Важный вопрос, который всех интересует, прошу прощения, — это Одесса. Как вам кажется, является ли Одесса частью российских планов?

КАРОЛИН ГАЛАКТЕРОС: Возможно, она является частью российских планов, но сейчас вопрос в том, станет ли она частью планов, которые должны осуществиться, не будет ли… Ходят слухи, что уже идут определённые переговоры между американцами и русскими о... о... о выходе из кризиса, поскольку мы видим, что события развиваются не так, как хотелось бы (американцам. — ИноТВ). И в любом случае, это произойдёт на российских условиях, это очевидно. Я говорю об этом уже несколько месяцев. В первую очередь, это очевидно с военной точки зрения. То есть не думаю, что четыре области, включённые в состав Российской Федерации, на самом деле из неё выйдут. О Крыме не стоит даже и говорить. Кроме того, мы видим, что внутри украинского руководства появились серьёзные трения.

Дата выхода в эфир 12 ноября 2023 года.