Хотя Киев заявляет о намерении вернуть себе Крым, однако для Украины это практически недостижимая цель, пишет La Vanguardia со ссылкой на мнение экспертов. При этом, по мнению одного из них, своими недавними атаками на полуостров Киев пытается отвлечь внимание от провала украинского контрнаступления.

Для Украины Крым — это ложная цель, пишет La Vanguardia. Киев относит этот черноморский полуостров к территориям, которые ему предстоит отвоевать, однако, по мнению многих экспертов, выполнить эту задачу практически невозможно.



«В настоящее время для русских это неотъемлемая территория, даже для тех, кто не поддерживает этот конфликт», — заявил Перес Вадийо, эксперт по вопросам международного мира и безопасности.



«Я считаю возвращение Крыма невозможным, — заявил отставной испанский полковник Рафаэль Креспо. — Если, когда Россия его аннексировала*, никто и пальцем не пошевелил, то как они собираются сделать это теперь? Не думаю, что для украинцев это реальная цель».



При этом и Вадийо, и Креспо сошлись во мнении, что, в случае если Крым всё-таки окажется под реальной угрозой со стороны Киева, Россия применит ядерное оружие.



«Пересечь границы Крыма означало бы открыть ящик Пандоры», — заявил изданию профессор Перес Хиль из Университета Ла-Лагуна.



При этом, комментируя атаки Киева на Крым, Хиль отметил: «Они (украинцы. — ИноТВ) пытаются отвлечь внимание, продемонстрировать точечные успехи на фоне провала их контрнаступления и редких достигнутых целей».



В статье также высказывается предположение, что военные усилия, предпринимаемые Киевом по отношению к Крымскому полуострову, реализуются, возможно, для того, чтобы добиться лучшей позиции на будущих переговорах с Россией.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).