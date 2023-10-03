La Vanguardia: Киев, несмотря на все заявления, не способен вернуть себе Крым
«В настоящее время для русских это неотъемлемая территория, даже для тех, кто не поддерживает этот конфликт», — заявил Перес Вадийо, эксперт по вопросам международного мира и безопасности.
«Я считаю возвращение Крыма невозможным, — заявил отставной испанский полковник Рафаэль Креспо. — Если, когда Россия его аннексировала*, никто и пальцем не пошевелил, то как они собираются сделать это теперь? Не думаю, что для украинцев это реальная цель».
При этом и Вадийо, и Креспо сошлись во мнении, что, в случае если Крым всё-таки окажется под реальной угрозой со стороны Киева, Россия применит ядерное оружие.
«Пересечь границы Крыма означало бы открыть ящик Пандоры», — заявил изданию профессор Перес Хиль из Университета Ла-Лагуна.
При этом, комментируя атаки Киева на Крым, Хиль отметил: «Они (украинцы. — ИноТВ) пытаются отвлечь внимание, продемонстрировать точечные успехи на фоне провала их контрнаступления и редких достигнутых целей».
В статье также высказывается предположение, что военные усилия, предпринимаемые Киевом по отношению к Крымскому полуострову, реализуются, возможно, для того, чтобы добиться лучшей позиции на будущих переговорах с Россией.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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