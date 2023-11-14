Французский эксперт: пора признать очевидное — Украина не вернёт Крым и Донбасс

Сегодня очевидно, что Киев не сможет отразить российское наступление и вернуть контроль над утерянными территориями, заявила в эфире интернет-телеканала TVL французский эксперт по геополитике Каролин Галактерос. Она подчеркнула, что украинская армия терпит поражение на фронте, в то время как Россия продолжает наступление. По мнению эксперта, переговоры между Москвой и Вашингтоном о судьбе Украины уже идут и окончатся на российских условиях.