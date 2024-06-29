Сегодня во Франции нет ни одной партии, которая выступала бы за мир и осознавала, насколько опасно для Европы вмешательство в украинский конфликт. Такое мнение в эфире TVL высказал французский юрист Хуан Бранко. По его словам, французские политики не осознают всей серьёзности ситуации и по-прежнему поддерживают западный империализм, который, однако, «разрушается прямо сейчас».

ХУАН БРАНКО, французский юрист: У нас будет примерно один и тот же политический курс, какая бы партия не победила. Вот что я пытаюсь до вас донести. Сегодня у нас есть политические силы, которые имеют более или менее одинаковую идеологическую программу, а именно — идеологию управления. Она заключается в поддержке сил глобальной продуктивной системы, в поддержке сил институтов европейской системы, которая отчасти лишает нас нашего суверенитета, в поддержке нашего участия в западном империализме, который прямо сейчас разрушается в нескольких тысячах километров отсюда.

Например, сегодня во Франции нет ни одной партии, которая выступала бы за мир. Нет ни одной партии, которая сказала бы, что наше участие в российско-украинской войне опасно. Даже «Новый народный фронт» в своей программе говорит о том, что хочет сохранить неограниченные поставки оружия на Украину. Так что мы окружены одной и той же динамикой, которая только подпитывает конфликт.

А с другой стороны у нас «Национальное объединение», которое долгое время придерживалось политики изоляционизма и было евроскептиком не только по отношению к европейским институтам, но и к атлантизму, а сегодня хочет остаться в составе НАТО…

Я не думаю, что политики в полной мере осознают масштабы разрыва между ними и французским народом, чьи идеи и беспокойства массово игнорируются. Люди видят, что нынешняя динамика напоминает Первую мировую войну, — альянс против альянса. Участие в периферийных конфликтах может привести нас к крупной катастрофе, причём никто, кажется, не осознаёт всей серьёзности ситуации и явно не думает о последствиях.

Дата выхода в эфир 28 июня 2024 года.