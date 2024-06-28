Le Télégramme Оригинал

Ле Пен: Макрон не сможет отправить войска на Украину в случае смены премьера

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Если на парламентских выборах во Франции победят правые и кресло премьер-министра займёт Жордан Барделла, Макрону не удастся отправить войска на Украину, заявила Марин Ле Пен в интервью Le Télégramme. Политик напомнила, что звание верховного главнокомандующего для президента — это просто «почётный титул», и без разрешения парламента и премьера он не сможет отправить на Украину свою армию.
Ле Пен: Макрон не сможет отправить войска на Украину в случае смены премьера
АР

В случае победы «Национального объединения» на французских парламентских выборах и избрания Жордана Барделлы премьер-министром Макрон точно не отправит войска на Украину. Такое заявление сделала Марин Ле Пен в интервью изданию Le Télégramme. 

Как объясняет политик, звание верховного главнокомандующего для президента — это лишь «почётный титул», в то время как основная власть в республике принадлежит парламенту, а государственной казной распоряжается именно премьер-министр. При победе оппозиции на парламентских выборах Макрон будет обязан назначить премьером лидера победившей партии.

Отвечая на вопрос о том, как, по её мнению, будут «сожительствовать» Макрон и Барделла, Ле Пен заявила: «Жордан не намерен с ним ссориться, но он установил свои «красные линии». Что касается Украины, президент не сможет отправить туда войска».

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источник
Le Télégramme Франция Европа
теги
армия военнослужащие выборы Марин Ле Пен парламент парламентские выборы премьер-министр Украина Франция Эммануэль Макрон
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