Ле Пен: Макрон не сможет отправить войска на Украину в случае смены премьера

03:43
Ещё два украинских дрона самолётного типа уничтожены над Брянской областью
Ещё два украинских дрона самолётного типа уничтожены над Трубчевским и Навлинским районами Брянской области.
03:35
Над Смоленской областью нейтрализованы девять украинских дронов-камикадзе
Силы ПВО и РЭБ пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе над Починковским районом Смоленской области.
03:32
Число пострадавших в результате попытки госпереворота в Боливии выросло до 14
Президент Боливии Луис Арсе сообщил, что число пострадавших в результате попытки госпереворота в стране выросло до 14.
03:26
Инвестор Роджерс: США ждёт спад фондового рынка из-за затяжного подъёма и госдолга
США ждёт «очень плохой» период снижения фондового рынка, в том числе, из-за самого высокого уровня госдолга в американской истории.
03:13
Проект о проверке знания русского у детей мигрантов перед школой внесут в ГД
Законопроект, согласно которому детей иностранцев, у которых нет российского гражданства, будут проверять на знание русского языка перед приёмом в школы, внесут в Госдуму 28 июня.
03:09
Три БПЛА уничтожены над Трубчевским районом Брянской области
Три беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Трубчевским районом Брянской области.
02:53
Лидеры ЕС поддержали санкции против России за «дестабилизацию за рубежом»
Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе выступили за создание нового режима санкций против России за якобы «дестабилизирующие действия за рубежом».
02:39
Саммит ЕС пригрозил Грузии приостановкой процесса приёма в ЕС из-за закона об иноагентах
Саммит Евросоюза пригрозил Грузии приостановкой процесса приёма в ЕС за закон об иноагентах.
02:38
Фон дер Ляйен: ЕК перевела Украине префинансирование на €1,9 млрд
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела Киеву префинансирование в размере €1,9 млрд из фонда для Украины в рамках макрофинансовой помощи на €50 млрд до 2027 года.
02:20
Jerusalem Post: МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта
Досудебный трибунал Международного уголовного суда отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.
02:17
Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине
Америка должна перестать убивать украинцев и прекратить конфликт с Россией, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
02:04
Жена Байдена заявила о его готовности к дебатам с Трампом
Американский лидер Джо Байден готов к дебатам с экс-президентом США Дональдом Трампом, заявила первая леди Джилл Байден.
02:02
Глава Евросовета: саммит ЕС не утвердил меры по выделению Киеву кредита на $50 млрд
Саммит ЕС не достиг договорённости о мерах по выделению Киеву кредита G7 в $50 млрд с использованием доходов от активов России.
01:52
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях
В Курской и Белгородской областях объявлена опасность атаки БПЛА.
01:30
РИА Новости: Пентагон не знает о переговорах с Израилем об отправке Patriot Киеву
Пентагону неизвестно о переговорах США с Израилем об отправке систем ПВО Patriot на Украину.
01:19
CNN: штаб Байдена покажет ролик против ограничения абортов в рекламную паузу
Команда президента США Джо Байдена покажет ролик, критикующий ограничение абортов, в рекламную паузу во время дебатов против бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.
01:05
МВД: Россия ждёт от ООН принципиальной оценки удара по Севастополю ракетами ATACMS
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что Москва ждёт от ООН «чёткой, принципиальной и взвешенной» оценки украинского удара ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе.
00:55
Axios: США разморозят поставку Израилю авиабомб
США разморозят передачу Израилю авиабомб, поставки которых были приостановлены в апреле из-за опасений по поводу военной операции в Рафахе.
00:50
Россельхознадзор нашёл сальмонеллу в свинине из Бразилии
В Россельхознадзоре сообщили об обнаружении сальмонеллы в свинине от бразильского производителя Seara Alimentos Ltda.
00:33
Лидеры 27 стран ЕС утвердили фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии
Лидеры 27 стран ЕС утвердили Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.
00:31
Экс-премьер Португалии Антониу Кошта назначен на пост главы Евросовета
Экс-премьер Португалии Антониу Кошта назначен на пост главы Евросовета.
00:26
Антонов: США хотят разлада между представителями различных этносов и религий в России
Вашингтонская администрация тщетно пытается дестабилизировать ситуацию в России и спровоцировать разлад между представителями различных этносов и религий.
00:19
Кабулов: Запад вмешивается в выборы президента Ирана через свою агентуру
Страны Запада вмешиваются в выборы президента Ирана через свою агентуру, но пока не имеют успеха.
00:14
NBC: ВС США перемещают силы к Израилю и Ливану для эвакуации в случае эскалации
ВС США перемещают свои силы ближе к Ливану и Израилю для эвакуации своих граждан в случае эскалации противостояния между Израилем и ливанским движением «Хезболла».
00:11
Гутерреш: Россия остаётся фундаментальной основой работы ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, что Россия остаётся фундаментальной основой работы организации.
00:07
Первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и репортёров
Первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и экс-главы Белого дома Дональда Трампа пройдут без зрителей и репортёров в студии.
00:00
Россельхознадзор подтвердил возможность ввоза яблок и женьшеня из КНДР
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о возможности импорта северокорейских яблок в Россию.
23:59
«РБ Спорт»: «Краснодар» находится в продвинутых переговорах с «Истанбулом» по Дуарте
Защитник «Истанбула» Леонардо Дуарте может перейти в «Краснодар».
23:57
МАГАТЭ: угрозы для ЗАЭС после уничтожения поста радконтроля отсутствуют
Безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС) не пострадает из-за уничтожения поста радиационного контроля. С таким заявлением выступил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
23:51
Байден не планирует помиловать Ассанжа
Президент США Джо Байден не планирует помиловать основателя сервиса WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
23:51
Тренер Румынии возмущён подозрениями о договорённости со Словакией сыграть вничью на Евро
Главный тренер сборной Румынии Эдвард Иорданеску высказался о подозрениях, что игроки сыграли вничью с командой Словакии на Евро-2024 по договорённости.
23:43
В Боливии задержали 17 причастных к попытке госпереворота
Полицейские в Боливии произвели задержание 17 человек, которых подозревают в причастности к попытке государственного переворота в стране.
23:43
Россиянку Вяхиреву признали одной из лучших гандболисток в Европе
Европейская федерация гандбола (EHF) включила россиянку Анну Вяхиреву в символическую сборную сезона-2023/24.
23:38
Неизвестные пытались выманить у севастопольцев фото и видео атаки ВСУ на город
Неизвестные пытались выманить у жителей Севастополя фото и видео атаки ВСУ на город, представляясь, в том числе, сотрудниками российских спецслужб, заявила глава Центра управления регионом Надежда Бохан.
23:34
COPE: Ямаль получил среднее образование во время Евро-2024
Игрок сборной Испании Ламин Ямаль получил обязательное среднее образование (ESO) во время Евро-2024.
23:32
Преступную группу в Дагестане создал сын бывшего главы Сергокалинского района
Создателем преступной группы, организованной для совершения терактов в Дагестане, выступил Осман Омаров — сын бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.
23:27
Bild: игроки сборной Германии отдадут часть призовых за Евро на помощь бездомным
Футболисты сборной Германии отдадут часть призовых за чемпионат Европы на благотворительность.
23:14
Вице-премьер Украины Свириденко: 40% экономики страны находится в тени
Порядка 40% экономики Украины находится в тени. Как заявила первый заместитель премьер-министра — министр экономики страны Юлия Свириденко, в особенности это касается экспорта зерновых и другой сельхозпродукции.
23:13
В «Бетисе» рассказали о переговорах со «Спартаком» по Жозе
Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо рассказал о переговорах со «Спартаком» по трансферу нападающего Виллиана Жозе.
23:12
ВС России ударили по расчёту HIMARS, который атаковал Крым
В подполье сообщили об ударе по району сёл Шевченково и Котлярово Николаевской области, где была замечена установка HIMARS, атаковавшая Крым.
23:00
Пловец Сомов сохраняет шанс получить приглашение от МОК на Олимпиаду в Париже
Российский пловец Евгений Сомов сообщил, что сохраняет шанс получить приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на предстоящие Игры.
22:59
МВФ: США будет политически трудно снизить госдолг и бюджетный дефицит
США будет политически трудно снизить бюджетный дефицит и госдолг, но сейчас подходящее время для начала работы над этим, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
22:45
WhoScored назвал Шотландию худшей командой Евро-2024
Статистический сайт WhoScored составил рейтинг сборных по итогам группового этапа чемпионата Европы в Германии.
22:44
Госдеп: США удвоят усилия по сдерживанию КНДР на фоне её сближения с Россией
Усилия Соединённых Штатов, направленные на сдерживание КНДР, будут удвоены в связи с развитием её партнёрства с Россией. Вашингтон попытается ужесточить санкции, целью которых является торговля между Москвой и Пхеньяном.
22:38
В Севастополе посоветовали жителям иметь при себе жгут для помощи при обстреле
Жителям Севастополя губернатор Михаил Развожаев посоветовал иметь при себе жгут на случай, если необходимо будет оказать помощь себе или другим при ранении во время обстрела.
22:30
Претендент на пост премьера Франции заявил, что не отправит войска на Украину
Лидирующий в рейтингах перед досрочными выборами в парламент Франции глава правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил об отсутствии у него намерений отправлять войска на Украину.
22:29
Блинкова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Бад-Хомбурге
Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Бад-Хомбурге (Германия).
22:19
МО: беспилотник MQ-9 Reaper опасно приблизился к Су-35 ВКС России над Сирией
Опасное сближение беспилотника MQ-9 Reaper «коалиции» во главе с США с самолётом Су-35 ВКС России произошло в небе над Сирией. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
22:19
В Кургане 221 выпускник окончил школу с медалью
В Кургане подвели итоги минувшего учебного года. Выяснилось, что в городе 221 медалист, из них 138 — золотые медалисты, а 83 — серебряные. Кроме того, 19 выпускников школ набрали 100 баллов на ЕГЭ.
22:18
В Роспотребнадзоре рекомендовали отказаться от покупных салатов и тортов в жару
В Роспотребнадзоре по Тюменской области предупредили жителей, что в летний период возрастает риск отравления некоторыми продуктами.