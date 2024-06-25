Французский избиратель: Макрон не любит Францию, он должен уйти

03:41
МИД: Россия готова подписать соглашение о сотрудничестве с Ираном в ближайшем будущем
Российская сторона рассчитывает подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном «в самом ближайшем будущем».
03:35
Вучич заявил, что Сербия поставляет вооружения законным пользователям
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград занимается производством и экспортом вооружений согласно существующим контрактам.
03:16
«Высокоточные комплексы» готовы нарастить поставки «Панциря» в этом году
Холдинг «Высокоточные комплексы» готов к наращиванию поставок зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» в текущем году.
03:10
WikiLeaks: Ассанж освобождён из тюрьмы в Великобритании
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобождён из тюрьмы в Великобритании и летит в Австралию.
03:05
Швыдкой: санкции ЕС относительно культурных ценностей выглядят комичными
Запрет Евросоюза в отношении России на покупку, продажу или ввоз на территорию сообщества культурных ценностей выглядит комичным, потому что Россия никогда занималась такой продажей, а, напротив, возвращала ценности в страну.
02:51
Кадыров с иронией отреагировал на уголовное дело СБУ против Вайханова
Глава Чечни Рамзан Кадыров с иронией отреагировал на открытие уголовное дело СБУ в отношении руководителя Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Чечне Байбетара Вайханова.
02:30
Sony, Universal и Warner подали в суд на ИИ-стартапы
Крупные звукозаписывающие студии Sony Music, UniversalMusic Group и Warner Records подали в суд на ИИ-стартапы Suno и Udio за нарушение авторских прав.
02:25
Орбан назвал переговоры о членстве Украины в ЕС политически мотивированными
Венгрия считает политически мотивированными переговоры о членстве Украины в ЕС, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан газетам германской редакционной группы Funke.
02:21
В Шебекине из-за прямого попадания снаряда сгорело административное здание
В результате прямого попадания снаряда в Шебекине Белгородской области полностью сгорело административное здание одного из предприятий.
02:13
NBC: Ассанж может признать часть обвинений
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может признать часть обвинений в рамках сделки с прокуратурой США, что позволит ему выйти на свободу.
02:05
Мужчина получил осколочное ранение в результате атаки ВСУ на Белгород
Мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти в результате атаки атаки ВСУ на Белгород, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
01:48
NI: устав блока не позволит Киеву получить членство в НАТО на саммите
Устав НАТО не позволит Украине получить членство в альянсе на июльском саммите блока, предположил журналист Ставрос Атламазоглу в статье для журнала The National Interest.
01:35
AP: США 25 июня объявят о новом пакете военной помощи Украине на $150 млн
Вашингтон 25 июня объявит о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму порядка $150 млн.
01:20
Макрон заявил, что продолжил бы диалог с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в подкасте Generation Do It Yourself, что продолжил бы диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
01:08
Женщина пострадала в результате атаки ВСУ на Белгород
Женщина пострадала в результате массированной атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район.
01:00
Миладинович: на Евро-2024 сборная России точно вышла бы из группы
Бывший сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович высказал мнение, что сборная России смогла бы пробиться в плей-офф чемпионата Европы по футболу.
00:57
Пентагон: Украина сама принимает решения о целях ударов и военных операций
В Пентагоне заявили, что Украина сама принимает решения о целях ударов и военных операций.
00:54
Каменский назвал Ковальчука образцом для российского хоккея
Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский прокомментировал карьеру нападающего Ильи Ковальчука.
00:50
Пентагон — о теракте в Севастополе: США не хотят гибели гражданских
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя заявления российской стороны о теракте в Севастополе, отметил, что власти США не хотят гибели гражданского населения.
00:48
Фёдоров: эта дисквалификация будет уроком для Даку
Экс-капитан «Рубина» Андрей Фёдоров прокомментировал решение УЕФА отстранить нападающего сборной Албании Мирлинда Даку на два матча чемпионата Европы — 2024 в Германии.
00:44
Павлович — о конфликте с Волковым после боя: можно было себя сдержать
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович высказался о конфликте с соотечественником Александром Волковым после поединка.
00:43
Госдеп США: Грузия будет приглашена на саммит НАТО в Вашингтоне
США пригласят Грузию на партнёрские мероприятия в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, хотя и обеспокоены действиями и заявлениями части лидеров правящей в стране партии.
00:37
Небензя: реакция ООН на теракт в Севастополе говорит о двойных стандартах
Постпред России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что реакция секретариата всемирной организации на теракт Украины в Севастополе говорит об их двойных стандартах.
00:32
Байден объявил Кению основным союзником США вне НАТО
Президент США Джо Байден объявил Кению основным американским союзником вне НАТО.
00:28
Сборные Англии, Нидерландов и Франции вышли в плей-офф Евро-2024
Сборные Англии, Нидерландов и Франции обеспечили себе участие в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии.
00:25
РИА Новости: в Белгороде прогремело несколько взрывов
Звуки взрывов были слышны в Белгороде.
00:22
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность.
00:19
Кормье: Алискерову нельзя опускать голову, его ждёт большое будущее
Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал поражение россиянина Икрама Алискерова от австралийца Роберта Уиттакера.
00:19
AES INFO: США могут создать военные базы в Бенине, Кот-д'Ивуаре и Гане
США могут открыть новые военные базы в Бенине, Кот-д'Ивуаре или Гане.
00:14
Трамп потребовал проверить Байдена на стимулирующие препараты перед дебатами
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп потребовал проверить своего преемника и конкурента Джо Байдена на наличие стимулирующих препаратов перед дебатами.
00:10
«СТРАНА.ua»: в офисе Зеленского действует коррупционная схема обогащения для своих
В офисе Владимира Зеленского действует коррупционная схема госзакупок, участники которой наживаются, получая откаты в размере до 30% от суммы заказов.
00:02
Дания прекратит подготовку украинских пилотов на F-16 после 2024 года
Дания прекратит подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 после 2024 года, заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.
00:01
Депутат Колунов призвал сделать обязательной сдачу норм ГТО для студентов
Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил сделать обязательной сдачу нормативов ГТО для студентов российских вузов, за исключением тех, у кого есть противопоказания по состоянию здоровья. Копия обращения на имя главы Минобрнауки России Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.
00:00
Умер экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов
Скончался экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов.
00:00
Определилась первая пара плей-офф Евро-2024
Сборная Италии сыграет с командой Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии.
23:58
Гол Дзакканьи помог Италии сыграть вничью с Хорватией и выйти в плей-офф Евро-2024
Италия сыграла вничью с Хорватией в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.
23:53
Испания минимально победила Албанию в матче Евро-2024
Испания нанесла поражение Албании в матче третьего тура чемпионата Европы — 2024 в Германии.
23:51
Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области
Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
23:46
Суд отправил под домашний арест совладельца «Русских фондов» Васильева
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест совладельца инвестгруппы «Русские фонды» Сергея Васильева по делу о мошенничестве.
23:43
Синоптик Шувалов: выпускные в Москве и Петербурге будут без дождей
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Москве и Санкт-Петербурге выпускные будут без дождей.
23:43
Модрич стал самым возрастным автором гола на чемпионате Европы
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал самым возрастным автором гола на чемпионате Европы.
23:39
Синоптик Шувалов рассказал об отличиях тропического дождя и мегаливня
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал разницу между тропическим дождём и мегаливнем.
23:38
В Самаре появилась именная табличка в честь академика Краснова
В Самаре скверу на улице Челюскинцев присвоено имя академика Александра Краснова.
23:36
В Самарской области введут региональные выплаты для участников СВО
Постановление о введении в Самарской области единовременных региональных выплат для участников СВО подписал врио губернатора Вячеслав Федорищев.
23:35
RT: мирные жители предлагали погибшему в Махачкале полицейскому спрятаться
Мирные жители предлагали погибшему в Махачкале полицейскому Хабибу Алиеву спрятаться от террористов, но он отказался.
23:31
Волков: у «Краснодара» есть всё, мне трудно понять, почему клуб никак не может выиграть трофей
Бывший защитник «Краснодара» Сергей Волков высказался о том, почему краснодарский клуб не может завоевать трофей.
23:22
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность.
23:15
Прокурор: земли «Садов Майендорф» в Барвихе проданы в 236 раз дешевле рынка
Спорные земли коттеджного посёлка «Сады Майендорф» были проданы в 2001 году в 236 раз ниже рыночной стоимости, заявила прокурор в Одинцовском суде Подмосковья.
23:11
Канчельскис призвал дать шанс Промесу в «Спартаке»
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в «Спартак».
23:09
Штаб Трампа заявил избирателям, что политика пытали в тюрьме
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его пытали в тюрьме.