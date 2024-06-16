BFM TV: Саркози опасается хаоса после роспуска парламента Франции

Решение Макрона о роспуске Национального собрания Франции может погрузить уже раздробленную страну в хаос, цитирует BFM TV интервью экс-президента Николя Саркози в Le Journal du dimanche. Он также критикует досрочное проведение голосования сразу после выборов в Европарламент и сомневается в способности лидера ультраправых управлять страной, если его партия придёт к власти.

ЖУРНАЛИСТ BFM: Для первого комментария после объявления о роспуске парламента Николя Саркози делает неутешительный вывод.

НИКОЛЯ САРКОЗИ в интервью Le Journal du dimanche от 16 июня 2024 года: Такой роспуск представляет собой серьёзную опасность как для страны, так и для президента. Для уже раздробленной страны — потому что это может погрузить её в хаос, из которого будет очень сложно выбраться.

ЖУРНАЛИСТ BFM: Бывший президент критикует сроки, которые назначил Эммануэль Макрон.

НИКОЛЯ САРКОЗИ: Французам дают слово тогда, когда они уже давно не выражали своего мнения, а не сразу после выборов.

ЖУРНАЛИСТ BFM: Николя Саркози также сомневается в способности (глава «Национального объединения». — ИноТВ) Жордана Барделла управлять страной, если он придёт к власти.

НИКОЛЯ САРКОЗИ: Можно ли управлять Францией в таком молодом возрасте и без опыта?

В своей партии он поддерживает Эрика Сьотти — лидера республиканцев, который выступает за соглашение с «Национальным объединением».

НИКОЛЯ САРКОЗИ: Ситуация настолько сложная, что Эрик Сьотти совершенно точно имеет право выражать свою политическую направленность.

ЖУРНАЛИСТ BFM: Бывший глава государства, однако, критикует его подход.

НИКОЛЯ САРКОЗИ: Ему следовало вынести свою убеждённость в необходимости альянса с Нацобъединением на обсуждение в руководящих органах своей партии и предложить сторонникам в кратчайшие сроки выразить своё мнение путём электронного голосования. Таким образом вопрос бы решился спокойно и окончательно.

ЖУРНАЛИСТ BFM: Другой вопрос, который затрагивает Николя Саркози в этом интервью, — эти выборы не ознаменуют его возвращение в политику. Он заявил: «Для меня с политикой покончено».

Дата выхода в эфир 16 июня 2024 года.