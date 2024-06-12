Огромные счета за электричество и заоблачные цены на продукты, кажется, не волнуют французское правительство — оно занято тем, что продолжает отдавать миллиарды Киеву. Такое мнение в разговоре с France info высказали французы, поддерживающие партию «Национальное объединение». По их словам, Франция «деградирует всё сильнее и сильнее», и никаких обещанных изменений от Макрона люди так и не дождались.

Ультраправая партия «Национальное объединение» одержала во Франции решительную победу на европейских выборах, и теперь большинство населения готовится поддержать её снова во время досрочных парламентских выборов. France info пообщался с несколькими французами, которые намерены отдать свой голос за эту партию и которые обосновали изданию свой выбор.

«Этого следовало ожидать», — утверждает 34-летний Оливье, который высказал крайнее разочарование нынешней властью. «Макрон уже давно у власти, и ничего не изменилось. Скорее, стало только хуже. Взгляните на цены на счета за электричество. Мы — страна, которая сама производит электричество, а платим за него по заоблачным ценам!», — жалуется мужчина.

Зато, по его словам, правительство явно не жалеет денег на Украину. «Может быть, уже пора позаботиться о французах, прежде чем отдавать миллиарды другим? Они посылают огромное количество ресурсов на Украину — а для французов не делают ничего», — отмечает Оливье.

Того же мнения придерживается 21-летняя Жюстин, которая уверена, что её страна «деградирует всё сильнее и сильнее». «Не так давно мы ходили за покупками, набрали даже неполную тележку, а заплатили больше €200! Но не подумайте: у нас при этом не было никаких дорогих брендов, ничего особенного», — рассказывает девушка.

По данным опроса Ipsos, за «Национальное объединение» стали больше голосовать французы всех возрастов, полов и профессий — исключение составляют «самые обеспеченные», отмечает France info.