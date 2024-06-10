Der Tagesspiegel: безопасность важнее климата — сдвиг Европы вправо тревожен, но так решили граждане

Шансы Урсулы фон дер Ляйен остаться на посту главы Еврокомиссии на второй срок высоки, однако она уже не сможет опираться на прежнее «прогрессивное большинство», пишет Der Tagesspiegel. Европейские выборы показывают, что безопасность для населения сейчас важнее климата, даже если социал-демократам и зелёным в Германии трудно смириться с такой сменой власти.

Европа выбирает безопасность вместо климата: сдвиг Европы вправо печален и тревожен, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. У председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен есть все шансы получить второй срок на её посту, но она уже не сможет, как прежде, опираться на «прогрессивное большинство».

На национальном уровне обычно быстро вырисовывается чёткая картина победителей и проигравших, на уровне ЕС все зачастую сложнее. Это связано с тем, что результат европейских выборов — это сумма 27 национальных решений. Не существует «европейского электората». В каждой стране граждане принимают решения, руководствуясь в первую очередь национальными мотивами. Однако основные тенденции уже ясны. Нынешние правящие партии во Франции и Германии теряют влияние, а в Италии и Польше — приобретают. Эта динамика послужит ориентиром для формирования следующего состава Еврокомиссии.

Европейский сдвиг вправо печален и тревожен. Однако он не означает, что правые партии приходят к власти в Европе: христианские демократы — на уровне ЕС они называются Европейской народной партией (ЕНП) — остаются самой сильной группой в Европарламенте. Шансы Урсулы фон дер Ляйен на второй срок высоки. Но поскольку силы слева от центра потеряли влияние, ей придётся меньше считаться с социал-демократами, либералами и зелёными.

Ситуация отражает основные тектонические сдвиги, произошедшие после последних европейских выборов 2019 года. Война вернулась в Европу. Климатическая политика остаётся важной, но больше не является главным приоритетом. Самый насущный вопрос сейчас — это безопасность. Внешняя безопасность от России. Внутренняя безопасность и экономическая безопасность. Немецким зелёным и социал-демократам трудно смириться со сменой власти, и они угрожают отказаться от поддержки фон дер Ляйен, если она создаст коалицию с Мелони. Однако граждане Европы высказались, и их голос заслуживает уважения.