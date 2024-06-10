Исторический результат — France 24 о «сокрушительной» победе правых на европейских выборах

Как показывают предварительные итоги выборов в Европарламент, правые и крайне правые партии одержали сокрушительную победу по всему Старому свету, передаёт France 24. Евроскептики добились значительных успехов во Франции, Германии, Италии, Австрии, Нидерландах, Венгрии и многих других странах, вызвав серьёзное беспокойство либеральных и демократических партий.

Крики радости и сцены ликования по поводу исторического результата. Ультраправая партия АдГ заняла второе место на европейских выборах, уступив консервативному блоку ХДС/ХСС, и нанесла сокрушительное поражение социал-демократам канцлера Олафа Шольца.

ТИНО КРУПАЛЛА, сопредседатель партии АдГ: Мы стали второй по влиянию политической силой в стране, опередив «зелёных» и левых. Мы невероятно довольны. Я очень рад, что избиратели выбрали нашу программу, наше содержание и наконец-то увидели, что этой стране нужна альтернатива.

Крайне правые партии добились успехов по всей Европе, от Нидерландов до Венгрии, не обойдя стороной и Францию. В Австрии популистская партия АПС побеждает с более чем 25 процентами голосов — это почти на 8 пунктов больше, чем на прошлых выборах в 2019 году.

В Италии на выборах победу одержала партия главы правительства Джорджи Мелони «Братья Италии».

ДЖОРДЖА МЕЛОНИ, премьер-министр Италии: Я хочу сказать спасибо! Спасибо большинству итальянцев, которые продолжают выбирать «Братьев Италии» и правый центр. Я хочу сказать, что я горжусь результатом «Братьев Италии», чрезвычайно горжусь. Но я также очень горжусь результатом «Вперёд, Италия» и результатом «Лиги». Я горжусь тем, что большинство, управляющее этой страной, смогло победить.

Ожидается, что коалиция из правых, социалистов и либералов сохранит своё большинство в Европарламенте. Согласно последним прогнозам, «Европейская народная партия» получит более 180 мест, социал-демократы — более 135, и около 80 достанется либеральным центристам из «Обновляя Европу».

Дата выхода в эфир 10 июня 2024 года.