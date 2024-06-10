Полковник Макгрегор: Запад ошибается, думая, что готов к войне с Россией
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Как мне кажется, есть предположение, что мы нанесем удар по русским, а они будут настолько напуганы и шокированы, что разбегутся или что-то в этом роде. Понятия не имею, что у них на уме, но это не сработает, потому что мы к этому не готовы.
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