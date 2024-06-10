Полковник Макгрегор: Запад ошибается, думая, что готов к войне с Россией

Западные страны ошибаются, полагая, что смогут противостоять России в случае войны, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. По словам Макгрегора, у Запада есть лишь «нереалистичная картина» того, с чем им придётся столкнуться.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Как мне кажется, есть предположение, что мы нанесем удар по русским, а они будут настолько напуганы и шокированы, что разбегутся или что-то в этом роде. Понятия не имею, что у них на уме, но это не сработает, потому что мы к этому не готовы.

Мы были значительно лучше подготовлены в 1963 году. Вспомните, в 1963 году русские совершили огромную стратегическую ошибку, разместив войска на Кубе прямо у нашего порога. Тогда у них не было никаких шансов на успех против нас, у нас были все преимущества, — которые сейчас есть у русских, — в западном полушарии, в Соединённых Штатах: самолёты, корабли, войска и тому подобное.

И ещё один момент заключается в том, что у нас сейчас много людей, особенно в военно-воздушных силах и в военно-морском флоте, которые изо всех сил стараются попасть в этот бизнес. Они не похоронили никого из своих друзей, как это приходилось делать нам с вами и многим другим за последние 30 лет. Я думаю, что у них есть своего рода нереалистичная картина того, с чем им придётся столкнуться. И повторюсь: никто к этому не готов.

Дата выхода в эфир 08 июня 2024 года.