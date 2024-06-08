WT: США снова лезут в свои запасы ради вооружения Украины

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17:41 Кнайсль: Запад разрабатывал планы раздела не только России, но и Китая Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях ПМЭФ-2024 заявила, что аналитические центры США в своих работах продвигали планы раздела не только России, но и КНР.

17:40 Карякин: пора задуматься о создании альтернативной FIDE шахматной организации Российский шахматист Сергей Карякин призвал создать альтернативную Международной шахматной федерации (FIDE) организацию после приостановления членства Федерации шахмат России (ФШР).

17:27 Рособрнадзор не получил жалоб на досмотры перед ЕГЭ Рособрнадзор не получал жалоб на досмотры перед ЕГЭ, подтверждённых нарушений при допуске к экзаменам нет, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

17:23 Свёнтек сравнялась с Шараповой по победам на турнирах Большого шлема Польская теннисистка Ига Свёнтек стала чемпионкой «Ролан Гаррос» в четвёртый раз в карьере.

17:22 МО: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью Средства ПВО сбили БПЛА Украины над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.

17:14 Смагин — об отстранении ФШР: это наказание политически мотивировано Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался о решении Международной шахматной федерации (FIDE) лишить Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года.

17:08 Уральская компания пообещала 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16 Уральская компания «Форэс» пообещала выплату в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16, заявил гендиректор предприятия Сергей Шмотьев на полях ПМЭФ.

17:00 «Чемпионат»: в ПСЖ не сомневаются в трансфере Сафонова из-за ситуации с алиментами В ПСЖ не сомневаются в трансфере вратаря Матвея Сафонова на фоне ситуации с неуплатой алиментов.

16:56 Президент Зимбабве: Африка чувствует возвращение России на континент Африканские страны ощущают, что Россия возвращается на континент, и уважают политику российского лидера Владимира Путина, заявил на полях ПМЭФ-2024 президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

16:50 Экс-глава МИД Австрии подтвердила планы Запада о разделе России на части Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль подтвердила, что у Запада были планы по разделу России на части.

16:45 РФС и Ассоциация спортивных клубов России подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Российский футбольный союз (РФС) и Ассоциация спортивных клубов России подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

16:42 Нетаньяху после спасения заложников выразил решимость вернуть всех Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после операции по спасению четырёх израильских заложников из сектора Газа выразил решимость освободить всех граждан, остающихся в плену.

16:39 В Белоруссию доставили танки Т-34 из России для участия в военном параде Для участия в параде в День независимости в Белоруссию прибыли танки Т-34 из России.

16:30 Тарпищев рассказал о перспективах Медведева и Рублёва на Олимпиаде Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил перспективы Даниила Медведева и Андрея Рублёва на Олимпийских играх в Париже.

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16:21 Алаудинов: мы разыгрываем шахматную партию, в которой выиграет Россия Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России Апти Алаудинов сравнил противоборство России и Запада на Украине с шахматной партией.

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16:07 США начали вывод своих войск из Нигера Соединённые Штаты начали вывод своего контингента из Нигера.

16:00 Российский боец рассказал, как от удара по БМП из башни вылетел командир ВСУ Российский боец рассказал военкору RT Александру Яремчуку, как однажды благодаря прицельному удару был уничтожен вражеский БМП, а из его башни от взрыва вылетел командир ВСУ.

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13:58 Милонов назвал будущий переход Сафонова в ПСЖ предательством Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал новость о том, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов может продолжить карьеру во французском «Пари Сен-Жермен».