WP: украинский конфликт выявил давние проблемы Пентагона и необходимость «революции» в нём

11:32 На представителя немецкой партии АдГ напали с ножом Неизвестный напал с ножом на политика из парти «Альтернатива для Германии».

11:20 Ничушкин сыграет во втором сезоне хоккейной Медиалиги Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин примет участие во втором сезоне хоккейной Медиалиги.

11:14 FT: Украина к зиме будет большую часть суток без света К зиме Украина будет находиться большую часть суток без света — нужно к этому готовиться, пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

11:09 Посол: ЦАР заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере добычи алмазов Центрально-Африканская Республика заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере добычи алмазов. Как отметил посол России в ЦАР в Александр Бикантов, обе страны работают в области снятия экспортных ограничений в рамках Кимберлийского процесса.

11:09 На фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» НКО проведут более 5,5 тысячи мероприятий На фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» некоммерческие организации проведут более 5,5 тыс. мероприятий.

11:08 Вайцеховская раскритиковала Карякина за позицию по россиянам на ОИ Обозреватель RT Елена Вайцеховская отреагировала на призывы российского гроссмейстера Сергея Карякина не ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

11:07 Politico: внешняя политика Байдена может помешать ему на выборах Внешняя политика американского лидера Джо Байдена, включая решения по Украине и Ближнему Востоку, может помешать ему на президентских выборах, пишет издание Politico.

11:06 МИД о словах Байдена: угрозы не повлияют на решимость КНР защищать суверенитет Официальный представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала слова американского лидера Джо Байдена о возможности использования ВС США на Тайване.

10:51 Галетти: Сперцяном интересуются клубы из Франции, Бельгии и Нидерландов Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в летнее трансферное окно может перейти в европейский клуб.

10:48 Время в пути по ВСМ от Москвы до Рязани составит 1 час 5 минут На стенде Москвы в рамках ПМЭФ-2024 показали презентацию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Рязани.

10:42 Польские фермеры заблокировали ещё один КПП на границе с Украиной Протестующие фермеры из Польши заблокировали ещё один КПП на границе с Украиной.

10:39 На Украине планируют развивать систему доносов на уклонистов за деньги В Верховной раде предложили материально «мотивировать» жителей доносить на тех, кто уклоняется от мобилизации.

10:38 Платини: Чеферин и Инфантино — никто, они думают только о деньгах Бывший спортивный функционер Мишель Платини раскритиковал главу УЕФА Александера Чеферина и президента ФИФА Джанни Инфантино.

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10:10 Гражданин Сирии открыл огонь по посольству США в Ливане Ливанские военные задержали гражданина Сирии, который обстрелял американское посольство в пригороде Бейрута.

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09:39 Гладков: в Белгородской области при обстрелах пострадали восемь мирных жителей Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что восемь мирных жителей пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ.

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08:59 Посол: ЦАР рассматривает Россию как партнёра в разработке недр Центрально-Африканская Республика рассматривает Россию в качестве перспективного партнёра в проведении исследований и разработке недр.

08:55 Захарова: следующей точкой в африканской поездке Лаврова будет Чад Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что следующим пунктом в поездке по Африке главы российского МИД Сергея Лаврова будет Чад.

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08:33 В Японском море прошло учение с вертолётами Ка-27ПС морской авиации ТОФ Экипажи вертолётов Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота провели учение в сложных гидрометеорологических условиях в заливе Петра Великого Японского моря.

08:22 РИА Новости: после минирования берегов Тисы появились первые погибшие уклонисты Граждане Украины, пытающиеся избежать мобилизации и нелегально сбежать, переплыв реку Тиса, подорвались на минах.

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08:19 Беглов: Петербург и участники ПМЭФ-2024 защищены не менее надёжно, чем год назад Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город и участники ПМЭФ-2024 защищены не менее надёжно, чем год назад.

08:18 Подполье: ВСУ используют аэродром в Николаевской области под БПЛА Bayraktar Украинские войска используют под БПЛА Bayraktar аэродром Кульбакино в Николаевской области, заявил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

08:16 Guardian: из Парижа выдворили тысячи бездомных перед Олимпиадой Из Парижа и его окрестностей в преддверии летних Олимпийских игр — 2024 выдворили более 12 тыс. бездомных. Об этом пишет The Guardian.

07:52 Белый дом: для достижения мира во всём мире необходимо больше оружия для Киева Достижение мира во всём мире требует передачи Украине ещё большего количества западного оружия. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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07:17 Средства ПВО сбили пять БПЛА над Белгородской, Курской и Воронежской областями Средства противовоздушной обороны в ночь на 5 июня сбили пять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над тремя регионами России: Белгородской, Курской и Воронежской областями.

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06:34 Белый дом: решение применять оружие США по России продиктовано «здравым смыслом» Новые решения администрации США о применении американских вооружений и военной техники для ударов по территории России продиктованы «здравым смыслом».

06:20 РБК: России ограничили доступ к Всемирной продовольственной программе ООН Российские поставщики столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

06:11 В Донецке из-за атак беспилотников ВСУ появилась «дорога смерти» «Дорога смерти» появилась в Донецке из-за активности беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, которые целенаправленно бьют по мирным жителям.

06:01 Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали у берегов Индонезии Мощные подземные толчки зарегистрировали у побережья Индонезии. Магнитуда землетрясения составила 5,6.