Welt: российские войска нашли способ борьбы с украинскими морскими беспилотниками

До сих пор украинцы активно использовали морские беспилотники-камикадзе для атак на Крым* или Крымский мост, однако российские военные находят всё больше средств для их отражения, сообщает немецкий телеканал Welt. Используя данные разведки, Вооружённые силы России поднимают в воздух боевые вертолёты, находят украинские беспилотники и сдерживают их пулемётным огнём. Это достаточно эффективный способ отражения таких атак, признаёт корреспондент телеканала Кристоф Ваннер.

Украинцы в своих атаках делают ставку в первую очередь на морские беспилотники. Но складывается впечатление, что русские постепенно находят всё больше средств для противодействия этому. Как они выглядят?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Морские беспилотники, которые также называют посыльными-камикадзе, — это высокоэффективное оружие украинцев, с помощью которого постоянно наносятся удары по Крыму*, а также Крымскому мосту, который соединяет Крым с основной территорией России. Но сейчас русские, похоже, постепенно находят средство против этого.

В первую очередь, альфа и омега — это разведка, то есть информация спецслужб о том, когда украинцы запускают эти морские беспилотники и где. Потом в воздух поднимаются вертолёты, боевые вертолёты или транспортные вертолёты, как Ми-8 с установленными на них пулемётами. Затем русские ищут в открытом море морские дроны или беспилотники-камикадзе и сдерживают их пулемётным огнём. И это способ, с помощью которого можно более или менее эффективно противодействовать этим морским беспилотникам. Вчера русские, по их данным, уничтожили 13 из них.

Кристоф Ваннер, спасибо за эту оценку новой информации из Москвы.

Дата выхода в эфир 17 мая 2024 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).