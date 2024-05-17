NYT: ВСУ деградируют из-за старых проблем

09:19
Sky Sports: команда Усика подала жалобу на организаторов боя против Фьюри
Команда обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика приняла решение подать жалобу на организаторов предстоящего титульного боя против британца Тайсона Фьюри.
09:13
Бывший польский судья Шмидт выразил желание получить гражданство Белоруссии
Укрывшийся в Белоруссии бывший польский судья Томаш Шмидт хотел бы получить белорусское гражданство.
09:10
Роналду: моя самая большая мотивация — продолжать играть
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своей мотивации.
09:04
Непомнящий — о поражении в матче за шахматную корону: пустил скупую мужскую слезу
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вспомнил поражение от китайца Дин Лижэня в матче за шахматную корону.
09:04
Рябков: США предупредили Россию о планах Блинкена посетить Киев
Власти США предупредили Россию о визите госсекретаря Энтони Блинкена в Киев незадолго до его приезда, рассказал ТАСС замглавы российского МИД Сергей Рябков.
08:57
Губерниев — о назначении Станковича: «Спартак» как замок с привидениями
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».
08:56
Путин: Россия и Китай расширят сотрудничество в сфере высоких технологий
Российский президент Владимир Путин рассказал о намерении Москвы и Пекина последовательно углублять сотрудничество в области высоких технологий.
08:50
В Британии обеспокоились рисками ответа России на поставки Storm Shadow Украине
В британском парламенте обеспокоились рисками вероятного военного ответа России на поставки Британией ракет Storm Shadow Украине. Парламентский запрос на эту тему направил министру обороны Гранту Шэппсу парламентарий Фабиан Хэмильтон.
08:45
Непомнящий — о выступлении на Турнире претендентов: я сделал всё, что мог
Российский шахматист Ян Непомнящий высказался о своём выступлении на Турнире претендентов в Торонто (Канада).
08:35
Путин: Россия способна снабжать Китай экологически чистой энергией
Россия готова снабжать китайскую экономику и населённые пункты страны экологически чистой доступной энергией, заявил российский президент Владимир Путин.
08:33
Тороп: хочу уже свалить из больницы и нормально поесть дома
Вратарь ЦСКА Владислав Тороп высказался о своём самочувствии после тяжёлой травмы.
08:25
«Рейнджерс» вышел в финал Восточной конференции второй раз за последние три года
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Каролина Харрикейнз» в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:23
Путин пригласил партнёров из Китая на Восточный экономический форум
Президент России Владимир Путин пригласил партнёров из Китая на Восточный экономический форум. Там он предложил подробно обсудить сотрудничество двух стран, в том числе на территориях опережающего развития.
08:22
Экс-разведчик Риттер: F-16 будут гореть не хуже другой западной техники
Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что американские истребители F-16 будут гореть не хуже другого популярного вооружения Запада.
08:17
«Ванкувер» с Задоровым победил «Эдмонтон» и вышел вперёд в серии
«Ванкувер Кэнакс» нанёс поражение «Эдмонтон Ойлерз» в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:14
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин очень подробно обсудили Украину тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин очень подробно обсудили Украину в формате тет-а-тет.
08:10
Панарин вышел на 12-е место по передачам в плей-офф НХЛ среди россиян
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал в свой актив две результативные передачи в шестом матче второго раунда плей-офф с «Каролина Харрикейнз».
08:09
Боец «Севера»: военные ВСУ спешно отступали во время штурма Стрелечьего
Украинские военные стремительно сдавались в плен группами, когда войска России начали штурм посёлка Стрелечье в Харьковской области, сообщили мотострелки группировки войск «Север».
08:02
Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» и выйти в полуфинал Кубка Стэнли
«Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Каролине Харрикейнз» в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:55
Рябков: гарантии безопасности с Западом, о которых шла речь в 2021 году, неактуальны
Работа над гарантиями безопасности с Западом, о которых шла речь в декабре 2021 года, сейчас неактуальна.
07:41
Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Харбине
Президент России Владимир Путин в Харбине принял участие в церемонии возложения венка к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение северо-востока Китая.
07:35
СЦКК: ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда натовского калибра по Горловке
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР кассетными натовскими снарядами калибра 155 мм.
07:26
Минобороны: шесть украинских безэкипажных катеров уничтожены в Чёрном море
Морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота в Чёрном море уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров.
07:24
Средства ПВО уничтожили и перехватили 102 БПЛА над регионами России
Силы ПВО уничтожили и перехватили 102 БПЛА над регионами России.
07:10
В Севастополе отменены занятия в школах из-за отключения света после атаки БПЛА
В школах, учреждениях среднего образования и детских садах Севастополя отменены занятия из-за отключения света после атаки БПЛА.
07:05
«Ъ»: правительство планирует запретить ароматизированные жидкости для вейпов
Правительство России планирует запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами.
06:55
CBS: не менее четырёх человек погибли в городе Хьюстон в Техасе из-за урагана
Не менее четырёх человек погибли в городе Хьюстон в американском штате Техас в результате обрушившегося на регион урагана.
06:49
Экс-разведчик Риттер: истребители F-16 станут проклятием для Украины
Истребители F-16, которые Украина надеется получить этим летом, станут для неё проклятием, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
06:35
В Новороссийске общественный транспорт прекратил работу на время воздушной тревоги
Общественный транспорт приостановил работу на время действия сигнала воздушной тревоги в Новороссийске.
06:30
Группировка «Север» применяет FPV-дрон «Упырь» в Харьковской области
FPV-дрон «Упырь» применяется группировкой «Север» в ходе активных действий в Харьковской области.
06:18
Пожар на территории НПЗ в Туапсинском районе локализован
Возгорание, возникшее после падения БПЛА на территории НПЗ в Туапсинском районе, локализовано.
06:11
Возгорание произошло на территории НПЗ в Туапсе в результате падения БПЛА
БПЛА ВСУ атаковали Туапсе, в результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ.
05:51
Рябков: для России не имеет значения, кто станет следующим президентом США
Исход грядущих президентских выборов в США для Москвы не имеет значения, поскольку надежд на изменения в отношениях нет, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.
05:36
Подполье: украинские военкомы на блокпостах задерживают жителей Херсона
Военкомы с Западной Украины на блокпостах задерживают жителей Херсона для отправки на передовую.
05:30
Россиянам дали советы, как правильно рассчитать будущую пенсию
Аналитики «Авито Работы» составили инструкцию, из чего формируется пенсия россиян и как её рассчитать. RT ознакомился с предоставленным материалом.
05:22
Морпехи-черноморцы уничтожили позиции и склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра
Расчёт гаубицы Д-30 морской пехоты Черноморского флота России уничтожили замаскированные укреплённые позиции и склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
05:14
Рябков: политика США не позволяет продолжать встречи по стратстабильности
Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по стратегической стабильности, но политика США не позволяет продолжать такие встречи.
05:10
Минобороны: российский «Искандер» ударил по скоплению иностранной техники ВСУ
Российские войска нанесли удар «Искандером» по скоплению иностранной техники ВСУ.
05:01
Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».
05:00
В «Профессиях будущего» назвали топ-5 популярных отраслей для удалёнки
Руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов рассказал в беседе с RT, какие отрасли и вакансии чаще всего востребованы среди соискателей для удалённого формата работы.
04:52
NYT: ВСУ изматывают лучшие бригады, бросая их против прорывов российской армии
ВСУ вынуждены изматывать свои лучшие бригады, постоянно бросая их в бой против российских прорывов по всему фронту.
04:38
Рябков: НАТО балансирует на грани прямого вооружённого столкновения с Россией
Североатлантический альянс балансирует на грани прямого вооружённого столкновения с Россией, заявил в интервью ТАСС замглавы российского МИД Сергей Рябков.
04:28
Развожаев: массированная атака ВСУ на Севастополь отражена, пострадавших нет
Военные отразили массированную атаку на Севастополь, уничтожив десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров.
04:25
Мэр Новороссийска сообщил о беспилотной воздушной атаке на город
Мэр Новороссийска Краснодарского края Андрей Кравченко сообщил о беспилотной воздушной атаке на город.
04:15
ВСУ совершили попытку атаки на гражданские объекты в Новороссийске
ВСУ совершили попытку атаки на гражданские объекты в Новороссийске Краснодарского края, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
04:00
Делимханов заявил, что Заурбекову вернут родным, а виновного накажут в рамках закона
Депутат Госдумы Адам Делимханов взял под личный контроль ситуацию с Лией Заурбековой, сбежавшей из дома, и выразил уверенность, что девушку вернут родным, а виновного накажут в рамках закона.
03:46
Bloomberg: ООН вводит ряд ограничений в штаб-квартире на фоне финансовых трудностей
Организация Объединённых Наций на фоне финансовых трудностей вводит ряд ограничений в штаб-квартире для сокращения расходов.
03:16
Развожаев: продолжается уничтожение БПЛА и безэкипажных катеров в акватории Севастополя
Силы ПВО, флота и группировки обороны Крыма в разных районах Севастополя продолжают уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных катеров в акватории.
03:10
Рябков: Россия выдвинула предложения по обмену заключёнными, США затягивают паузу
Россия призывает США отреагировать на выдвинутые Москвой предложения по обмену заключёнными, но пока Вашингтон затягивает паузу.
02:59
Вучич процитировал маршала Жукова в ответ на давление Запада
Президент Сербии Александр Вучич на фоне ожидаемой резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генеральной Ассамблее ООН процитировал слова маршала СССР Георгия Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма.