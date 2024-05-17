NYT: ВСУ деградируют из-за старых проблем

Российское наступление на харьковском направлении вынуждает Украину ещё больше растягивать и без того измотанные войска вдоль линии фронта, в результате чего «деградируют» даже самые элитные подразделения ВСУ, пишет The New York Times. Если Киев и дальше продолжит искать временные решения для долгосрочных проблем, его не спасёт никакая помощь Запада: он проиграет раньше, чем придёт эта помощь.

Сегодня неотложной задачей Украины является стабилизация линии фронта на харьковском направлении и предотвращение крупного прорыва России — однако одновременно с этим ей приходится иметь дело с рядом проблем, накопившихся с прошлого года, пишет The New York Times. И в этом ей не поможет даже американская помощь: по мнению издания, «ситуация, скорее всего, ухудшится раньше, чем улучшится».

С осени прошлого года Украина столкнулась с тремя взаимосвязанными проблемами: нехваткой боеприпасов, людей и укреплений. В этих условиях украинские военные реагируют на российские прорывы, перебрасывая свои лучшие бригады и элитные подразделения по всему фронту. Такой подход означает, что эти лучшие подразделения не имеют достаточно времени для отдыха и восстановления, а значит, со временем «деградируют». «Это краткосрочные решения, которые влекут за собой долгосрочные последствия», — подчёркивает NYT.

Как объясняет американское издание, украинские силы и так уже достаточно растянуты, а российские войска, заставляя руководство ВСУ привлекать резервы и лучшие подразделения к обороне Харькова, ослабляют другие участки линии фронта. Поэтому даже если американская помощь придёт быстро и в достаточных размерах, в следующие несколько месяцев Украине останется лишь защищаться и одновременно работать над восстановлением вооружённых сил. «В ближайшие месяцы для неё многое будет поставлено на карту», — утверждает NYT.