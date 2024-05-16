NYTimes: назначение Белоусова не сулит Киеву ничего хорошего

Смена главы Минобороны России, по мнению обозревателя The New York Times Сержа Шмеманна, нацелено на то, чтобы обеспечить дальнейшее наступление российских войск. Таким образом Москва хочет и дальше оказывать давление на Киев и его западных союзников, которые действуют со всё меньшей охотой. Поэтому, как отмечается в статье, перестановки в российском оборонном ведомстве не сулят Киеву ничего хорошего.

Путинские перестановки в российском оборонном ведомстве несут опасность для Украины, пишет обозреватель The New York Times Серж Шмеманн.



На замену Сергею Шойгу, который возглавлял Министерство обороны России в течение многих лет, назначен старший кремлёвский экономист Андрей Белоусов.



То, что он не военный, неудивительно, поскольку Шойгу тоже таковым не был.



Военными вопросами занимаются генералы Генштаба, а министр обороны следит за военно-промышленной базой, поясняет автор. Предположительно задача Белоусова состоит в том, чтобы разобраться с быстрым ростом военных расходов Москвы и с коррупцией, из-за которой пропадает часть средств, выделяемых на украинский конфликт.



В настоящий момент российские войска постепенно, но неуклонно продвигаются. План Путина состоит в том, чтобы продолжать наступление, оказывая давление на Украину и её западных сторонников, которые действуют со всё меньшей охотой. При этом Москве нужно сохранить Китай в качестве основного поставщика.



«Всё это не сулит Украине ничего хорошего», — отмечает издание.