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NYTimes: назначение Белоусова не сулит Киеву ничего хорошего

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Смена главы Минобороны России, по мнению обозревателя The New York Times Сержа Шмеманна, нацелено на то, чтобы обеспечить дальнейшее наступление российских войск. Таким образом Москва хочет и дальше оказывать давление на Киев и его западных союзников, которые действуют со всё меньшей охотой. Поэтому, как отмечается в статье, перестановки в российском оборонном ведомстве не сулят Киеву ничего хорошего.
NYTimes: назначение Белоусова не сулит Киеву ничего хорошего
AP

Путинские перестановки в российском оборонном ведомстве несут опасность для Украины, пишет обозреватель The New York Times Серж Шмеманн.

На замену Сергею Шойгу, который возглавлял Министерство обороны России в течение многих лет, назначен старший кремлёвский экономист Андрей Белоусов.

То, что он не военный, неудивительно, поскольку Шойгу тоже таковым не был.

Военными вопросами занимаются генералы Генштаба, а министр обороны следит за военно-промышленной базой, поясняет автор. Предположительно задача Белоусова состоит в том, чтобы разобраться с быстрым ростом военных расходов Москвы и с коррупцией, из-за которой пропадает часть средств, выделяемых на украинский конфликт.

В настоящий момент российские войска постепенно, но неуклонно продвигаются. План Путина состоит в том, чтобы продолжать наступление, оказывая давление на Украину и её западных сторонников, которые действуют со всё меньшей охотой. При этом Москве нужно сохранить Китай в качестве основного поставщика.

«Всё это не сулит Украине ничего хорошего», — отмечает издание. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
New York Times США Северная Америка
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Андрей Белоусов Владимир Путин Запад Китай коррупция оборона Россия Сергей Шойгу спецоперация России на Украине Украина
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