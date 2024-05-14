Guardian: проницательный технократ Белоусов подготовит Россию к длительной борьбе на Украине
Назначение Андрея Белоусова министром обороны России вызвало удивление среди некоторых наблюдателей. Но, по мнению экспертов, его выдвижение имеет определённый смысл и свидетельствует о том, что Москва готовится к затяжному конфликту на Украине, пишет The Guardian.
Ссылки по теме
-
Экс-аналитик ЦРУ: нужно быть полным кретином, чтобы предлагать отправить американские войска на Украину
-
Белоусов давно принадлежит к «близкому кругу» Путина и займётся перестройкой ВПК России — корреспондент N-TV
-
Sky: перестановки в правительстве России призваны повысить эффективность её ВПК
-
CNN: интересный ход — бывший глава Пентагона прокомментировал назначение нового министра обороны России