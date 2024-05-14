Guardian: проницательный технократ Белоусов подготовит Россию к длительной борьбе на Украине

По словам аналитиков и знакомых, Андрей Белоусов — государственник, имеющий склонность к инновациям и способный думать на годы вперёд. Следовательно, его назначение на пост министра обороны России свидетельствует о том, что Москва готовится к затяжному конфликту на Украине, считает The Guardian.

Назначение Андрея Белоусова министром обороны России вызвало удивление среди некоторых наблюдателей. Но, по мнению экспертов, его выдвижение имеет определённый смысл и свидетельствует о том, что Москва готовится к затяжному конфликту на Украине, пишет The Guardian.

Аналитики утверждают, что Белоусов — технократ, который пользуется большим доверием в Кремле. Он придерживается очень ясного представления о ведущей роли государства в экономике и имеет опыт работы с военно-промышленным комплексом.

Бывший сотрудник Белоусова описал его The Guardian как человека, умеющего выстраивать долгосрочное планирование. Он отличается «повышенной открытостью к инновациям» и был одним из первых сторонников использования беспилотных летательных аппаратов.

«Его главное (преимущество. — ИноТВ) в том, что он думает на годы вперёд. Он одновременно проницательный человек, но в то же время верный подчинённый. Кремль считает, что эта война будет долгой, будь то в холодной или горячей фазе, и вполне логично иметь кого-то, кто строит долгосрочные планы», — сказал изданию источник.

В правительстве Белоусова считают высококвалифицированным чиновником, «счетоводом», который выделяется среди коллег своим внимательным и практичным подходом к работе, а также «сдержанностью». Некоторые эксперты называют его «преданным солдатом государства и Путина» и отмечают, что он не был замечен в преследовании каких-либо корыстных интересов, обращает внимание The Guardian.