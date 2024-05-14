Экс-аналитик ЦРУ: нужно быть полным кретином, чтобы предлагать отправить американские войска на Украину

В последний раз американцы сталкивались с настоящей кровопролитной для них войной в уже далёком XIX веке, когда в стране была гражданская война, заявил в интервью Dialogue works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Поэтому, считает он, американцы не понимают, что сейчас происходит на Украине, они потеряли страх. И поэтому когда такие политики США, как Хаким Джеффрис, призывают отправить войска на Украину, они не отдают себе отчёта в том, чем это чревато, они проявляют себя как полные кретины и не понимают, что с Россией шутки плохи.

Ларри, мы слышали, как (лидер демократического меньшинства в палате представителей. — ИноТВ) Хаким Джеффрис в интервью телешоу «60 минут» заявил, что Соединённые Штаты готовы развернуть на Украине свои войска. В то же время Байден говорит: «Нет, мы этого делать не будем».

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Да, он кретин. Джеффрис — кретин. Он невежда. В этом у него никакого опыта. Он думает, что двигает фигуры на шахматной доске. Для него это настольная игра, в которую можно играть, которую можно потрогать. Он понятия не имеет, о чём говорит, и о последствиях своих слов.

Если бы Соединённые Штаты так поступили, то, по моему мнению, столкнулись бы с атаками российских ракет по американской территории. Россия не будет здесь шутки шутить. Проблема Соединённых Штатов в том, что последней нашей кровопролитной войной, когда мы действительно страдали и проливали кровь, была Гражданская война в США в 1861—1865 годах.

Мы понесли кое-какие потери в Первую мировую, но, знаете… они не были колоссальными. И мы понесли кое-какие потери во Вторую мировую. Наша голливудская мифология изображает те события как этакую титаническую мировую борьбу. Но вчера я провёл кое-какие расчёты. В России на каждые 100 граждан приходилось 16 погибших в бою военнослужащих и убитых мирных жителей.

А если прибавить к этому количество раненых, то показатель возрастает до 25-35 на каждые 100 человек. Чудовищные цифры! Они означают, что война затронула практически всех. А что насчёт США? Выстройте в ряд 100 человек, возьмите одного человечка в самом конце ряда и отрубите ему ноги ниже колен, отрежьте 20% тела. Вот, сколько потеряли Соединённые Штаты. Вот почему вчера, в День Победы в Европе, никому в США, по сути, не было до этого дела. Им было всё равно. Об этом никто не вспомнил, не было никакого празднования. «А, та война? А кто тогда, кстати, воевал-то?»



Дата публикации 12 мая 2024 года.